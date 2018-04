Hearthstone | un video presenta la nuova modalità single player Caccia ai Mostri

eurogamer

(Di venerdì 20 aprile 2018) Blizzard ha recentemente pubblicato un nuovodiario per, nel quale Dave Kosak, Lead Mission Designer,laa giocatore singolo del gioco,aiaisarà disponibile a partire dal prossimo 26 aprile alle 19, e permetterà agli utenti di imbarcarsi in un'avventura PvE nella quale dovremo combattere una serie di boss mentre avanziamo nel dungeon, arricchendo il nostro mazzo con i tesori che via via troveremo.Come riporta Eurogamer.netaisarà molto simile allaSpedizioni dell'ultima espansione Coboldi & Catacombe, ma sarà per così dire una versione evoluta della precedente. Potremo affrontare il dungeon nei panni di quattro diversi personaggi, ognuno con caratteristiche e abilità specifiche, e una volta che avremo completatoaicon ognuno di essi sarà sbloccato uno speciale incontro ...