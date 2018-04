Guide ambientali | nasce Agenzia Interpretazione Ambientale

meteoweb.eu

: RT @GAE_AIGAE: Stefano Ardito sul portale @montagnaTv ospita il punto di vista delle #GuideAmbientaliEscursionistiche abruzzesi. Apertura c… - marcomaja : RT @GAE_AIGAE: Stefano Ardito sul portale @montagnaTv ospita il punto di vista delle #GuideAmbientaliEscursionistiche abruzzesi. Apertura c… - BrunoThePet : RT @GAE_AIGAE: Stefano Ardito sul portale @montagnaTv ospita il punto di vista delle #GuideAmbientaliEscursionistiche abruzzesi. Apertura c… - LucaColucci1 : RT @GAE_AIGAE: Stefano Ardito sul portale @montagnaTv ospita il punto di vista delle #GuideAmbientaliEscursionistiche abruzzesi. Apertura c… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) “In Italia si stanno facendo passi sempre più concreti verso la realizzazione di un’Nazionale tutta Italiana per l’. Dunque non più utopia ma un progetto che sta diventando realtà. Per il turismo italiano e per la tutela del PatrimonioNazionale sarà un risultato importante”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi Presidente Nazionale delleEscursionistiche, nel giorno in cui a Reims, in Francia, oggi è arrivato il pieno riconoscimento internazionale per AIGAE . AIGAE modello sempre più di riferimento ed eccellenza italiana ammirata nel mondo. AIGAE invitata a Reims dove è in corso la Conferenza Mondiale sull’, organizzata dalla National Association for Interpretation degli Stati Uniti (NAI). “L’e culturale, nel mondo, è uno strumento per chi lavora nel campo della ...