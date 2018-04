GTCup - La stagione 2018 è partita

quattroruote

(Di venerdì 20 aprile 2018) Segnatevi due date: 17 giugno, a Monza; 22 settembre, a Vallelunga. In questi due mitici autodromi si terranno le due tappe della, eventi in pista firmati TopGear e Michelin. Per il sesto anno consecutivo si rinnova il sodalizio fra la rivista della nostra casa editrice e il prestigioso produttore di pneumatici francese. Regina delle giornate, la pista e la sua velocità, con il trackday a farla da padrone. A tutti gli iscritti sarà garantita la preziosa assistenza tecnica di Michelin Competition, la possibilità di accedere a offerte uniche dellorbita Michelin e ai nostri sistemi di telemetria firmati Aim. Coloro che parteciperanno al trackday calzando sulla propria auto le gomme della Casa dOltralpe avranno inoltre la possibilità di guidare in pista affiancati da piloti professionisti, che li aiuteranno nella "messa a terra" dei dati telemetrici rilevati. Ma in ...