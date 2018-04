Grande Fratello | la seconda puntata non andrà in onda martedì | cosa è successo

Grande Fratello 15 dal martedì si sposta al lunedì - dal 23 aprile : La giostra dei cambi di programmazione per i reality show su Canale 5 non trova pace. Dopo un'Isola dei Famosi che saltellava come un disco consumato dal martedì al lunedì e viceversa, ora tocca alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Se la prima puntata ha trovato posto il martedì per causa di forza maggiore, data la finale dell'Isola, dalla prossima settimana, il prime time del GF15, condotto da Barbara d'Urso, si sposta al ...

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda martedì : cosa è sucesso : Grande Fratello già trasloca: ecco quando va in onda la seconda puntata. Per il GF15 arriva il primo cambio di data : il pubblico di Mediaset ormai si sta abituando ai continui spostamenti nella messa ...

Grande Fratello 2018 : I concorrenti Nip e Vip della Casa : I concorrenti del Grande Fratello 2018 stanno vivendo la prima settimana nella Casa ed i fan sono già in grado di individuare le loro particolari personalità. Ci sono stati già i primi scontri e sono emerse le prime antipatie. Ora è arrivato il momento di memorizzare i loro nomi, per evitare errori al momento del televoto e per seguire i propri preferiti: ecco i nomi scelti per il Grande Fratello 2018: concorrenti uomini e donne. Grande Fratello ...

Grande Fratello 2018 : Tarzan pronto a lasciare la Casa! : Grande Fratello 2018 ci regala già il primo probabile abbandono. Si tratta del Tarzan di Viterbo, ovvero Alberto Mezzetti. A quanto pare il confronto con la Casa ha avuto un duro impatto nel selvaggio e contraddittorio concorrente, senza dimenticare i litigi collezionati in sole 48 ore di reality. Per questo Tarzan avrebbe chiesto al Grande Fratello 2018 di poter abbandonare il gioco ed uscire dalla porta rossa. Il Tarzan del Grande Fratello ...

Grande Fratello 2018/ Video - primi apprrocci tra Filippo e Lucia : nasce la prima coppia? : GRANDE FRATELLO 2018: primo triangolo amoroso tra Alessia, Alberto e Mariana. Simone Coccia Colaiuta confessa le sue debolezze, ma Stefania Pezzopane non sarà in studio.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:44:00 GMT)

Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 2018? Parole shock del concorrente : News dalla Casa: Alberto Mezzetti lascerà il Grande Fratello 2018? Il Tarzan di Viterbo è stato messo in discussione da tutti gli altri concorrenti, molti si sono sforzati di capirlo e altri ci hanno già rinunciato. Ieri sera Alberto si è anche scontrato con Lucia Bramieri, per una sua affermazione fatta durante il giorno e che ha disturbato l'altra: Tarzan aveva affermato che in casa ci sono tre persone buone, per deduzione gli altri non ...

Grande Fratello 2018 - Stefania Pezzopane : “La storia tra Simone e Lucia Bramieri? Per me già archiviata” : “Sono giornate politiche complesse e impegnate, due giorni fa sono stata eletta nell’ufficio di presidenza del gruppo della Camera: io continuo il mio percorso, mentre Simone è al Grande Fratello”. A parlare è Stefania Pezzopane, deputato in carica per il Partito Democratico, salita agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Simone Coccia Colaiuta, di ben 24 anni più giovane di lei. L’ex muratore e spogliarellista, martedì ...

Grande Fratello 15 | Puntata 20 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 20 aprile 2018 | Anticipazioni e diretta pubblicato su Gossipblog.it 20 aprile 2018 11:37.

“Che copione!”. Simone Coccia - per i fan non c’è proprio storia sui quei tattoo. Appena entrato al Grande Fratello - tutti a fissare il suo ‘nuovo’ viso e… ahhhh - ecco a chi si è ‘ispirato’. Ed è il diretto interessato (famoso) a mettere i puntini sulle i : Simone Coccia Colaiuta è uno degli inquilini di questo nuovo Grande Fratello targato Barbara D’Urso. Si sapeva che il fidanzato di Stefania Pezzopane (sì, stanno ancora insieme) sarebbe entrato nella Casa e, come era facilmente intuibile, si è distinto già nella prima puntata del reality. La conduttrice l’ha subito messo alla prova rinchiudendolo per un po’ al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo ...

Colpo di scena al Grande Fratello Alberto ora vuole lasciare la casa : Pronti, via ed è subito Colpo di scena al Grande Fratello . Un concorrente vuole già abbandonare la casa dopo soli 3 giorni di permanenza nel reality di canale Cinque. A chiedere l'abbandono della ...

“Film a luci rosse”. Grande Fratello - la dichiarazione choc. È lui a svelare un segreto “bollente” (e compromettente) del suo passato. Succede il finimondo… : La quindicesima edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già ne sono successe un bel po’. Angelo ha subito pianto raccontando ai suoi “colleghi” il suo passato fatto di atti di bullismo e prese in giro. “Per la mia omossessualità ho subito sin da bambino tantissimi atti di bullismo – ha detto il ragazzo – alle superiori sono stato picchiato. Mi sentivo emarginato, non è mai stato facile. Crescendo ero diventato la preda ...

“Cuciti la bocca!”. Grande Fratello - esplode la bomba. Dopo pochi giorni gli inquilini sono già ai ferri cortissimi - insulti e zero peli sulla lingua contro di lui. Demolito anche dagli altri : “È tripolare!” : Primi screzi dentro la casa del Grande Fratello che da qui a otto settimane potrebbe esplodere. Se queste sono le premesse infatti non c’è da aspettarsi nulla di buono. Parole grosse, accuse e risposte a brutto muso che hanno creato le prime crepe dentro il bunker di Cinecittà. O meglio, hanno scavato un solco tra lui e il resto degli inquilini che sembrano non sopportarlo e l’hanno definito: “ tripolare”. Parliamo di Alberto Mezzetti, il ...

“Barbara D’Urso? Nei camerini…”. Ops - al Ken italiano sfugge il retroscena. Da quando è entrato al Grande Fratello - Angelo Sanzio è proprio in vena di confessioni. Persino sulla conduttrice del reality. Ah! : Il Grande Fratello 15 è cominciato da pochissimo ma lui, Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Ken di Civitavecchia, è già il concorrente più discusso in rete. Anche lui, come Simone Coccia Colaiuta e Matteo Gentili, tanto per fare due nomi, non era sconosciuto al Grande pubblico. proprio di recente era stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove aveva raccontato passo passo la sua trasformazione. Omologo di Rodrigo ...