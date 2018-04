Grande Fratello 2018 | triangolo amoroso nella casa di Cinecittà

Grande Fratello 15 - un concorrente è già in crisi : 'Voglio abbandonare il reality' : Alberto Merzetti, il concorrente del Grande Fratello 15, ha chiesto ufficialmente di abbandonare il reality di Cinecittà. Il Tarzan di Viterbo, Grande provocatore e al centro dell'ultimo litigio con ...

Grande Fratello 2018: primo Triangolo amoroso tra Alessia, Alberto e Mariana. Simone Coccia Colaiuta confessa le sue debolezze, ma Stefania Pezzopane non sarà in studio.

Grande Fratello - Lucia sbotta contro Alberto : "Non sai niente di noi - cuciti quella bocca!" (Video) : “Fai il tuo gioco e facci vivere”. E’ scontro aperto tra Lucia e Alberto. La nuora di Gino Bramieri ha attaccato platealmente il ‘Tarzan di Viterbo’ dopo che per tutta la giornata anche gli altri coinquilini avevano espresso perplessità sugli atteggiamenti del ragazzo laziale.Danilo, Luigi e Mariana avevano contestato ad Alberto il suo modo sbagliato di porsi verso gli altri, con il diretto interessato che si era difeso lamentando la poca ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri : "Se vinco so già a chi fare la dedica. Su di me costruita un'immagine falsa" : “Piango da quando sono arrivata. Qui è come essere in analisi, è una terapia di gruppo”. A dirlo è Lucia Bramieri, da martedì sera inquilina del Grande Fratello.Durante una chiacchierata in giardino con Simone Coccia, la nuora di Gino Bramieri ha ricordato (pur senza citarlo apertamente) il marito Cesare, scomparso nel 2008 dopo una lunga malattia.prosegui la letturaGrande Fratello, Lucia Bramieri: "Se vinco so già a chi fare la dedica. ...

Il Grande Fratello 2018 è finalmente cominciato. Il concorrente che fin da subito ha suscitato simpatia nel pubblico è Baye Dame Dia. Il ragazzo, di origini senegalesi, è infatti entrato nella casa più spiata d'Italia facendo il verso alla conduttrice Barbara D'Urso. Baye, durante le selezioni, ha raccontato di lavorare come commesso in un negozio d'abbigliamento della Capitale e di avere una Grande passione per il mondo della moda.

Grande Fratello 2018 - Alberto è il più odiato dal gruppo? (VIDEO) : Grande Fratello 2018 News – Alberto, il Tarzan di Viterbo, sembra non essere riuscito a conquistare il gruppo di inquilini della Casa. Nelle scorse Danilo e Baye sembravano coalizzati contro di lui ed ora a quanto pare altri due gieffini sono pronti a puntare il dito verso Mezzetti. Le news del Grande Fratello 2018 accendono le luci sul pensiero di Matteo Gentili, Angelo Sanzio e Luigi Favoloso: i potenziali nemici di Alberto ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia e i messaggi a Lucia Bramieri : "Ogni tanto si fanno degli scivoloni..." : Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe tentato di approcciare Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot.Dopo un'iniziale smentita, Simone Coccia, colui che avrebbe avuto ben oltre 2mila donne (prima di appendere il perizoma al chiodo...) ha deciso di ammettere la verità, ...

Lucia Bramieri sbotta al Grande Fratello : la sfuriata contro Alberto : grande fratello, Lucia Bramieri perde le staffe: la concorrente furiosa si scaglia contro Alberto Il carattere fumantino di Lucia Bramieri era noto al pubblico del piccolo schermo già prima del suo ingresso al grande fratello. Stasera, però, a far perdere le staffe alla nuora di Gino Bramieri è stato uno dei concorrenti della Casa. Si […] L'articolo Lucia Bramieri sbotta al grande fratello: la sfuriata contro Alberto proviene da Gossip e ...

Grande Fratello 15 - Stefania Pezzopane : "Non andrò in studio per sostenere Simone" : Stefania Pezzopane, deputata Pd e compagna del concorrente di GF Simone Coccia Colaiuta, oggi, è stata ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, per commentare la partecipazione del compagno al reality di Canale 5: Sono sempre fidanzata con Simone, sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe ...

Grande Fratello 15 : Alberto Mezzetti vuole abbandonare il reality. Cosa è accaduto? : Alberto Mezzetti, concorrente del Grande Fratello 15 si vuole ritirare dal reality e avrebbe già chiesto di lasciare la casa. Ancora non siamo entrati nel vivo del gioco ma le dinamiche sembrano già belle avviate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Alberto Mezzetti lascia il Grande Fratello 15? Il Tarzan di Viterbo, Alberto, fisico statuario e fascino selvaggio vorrebbe già lasciare il reality di canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ma ...

La figlia di Bobby Solo si sfoga contro il cantante al Grande Fratello Video : #veronica satti, figlia del cantante Bobby Solo, è entrata nella casa del #Grande Fratello. La ragazza ha raccontato ai coinquilini della casa più spiata d'Italia, di non riuscire a capire come mai suo padre abbia interrotto tutti i rapporti con lei. Veronica ha raccontato a Lucia Bramieri che, da quando Bobby l'ha lasciata sola [Video], non riesce a trovare delle risposte esaustive per quell'abbandono. L'episodio risale a quando la Satti aveva ...

Alberto Mezzetti vuole abbandonare la casa del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Alberto Mezzetti ha chiesto di lasciare la casa Il GF 15 è iniziato da due giorni e già un concorrente vorrebbe abbandonare la casa. Lui è Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che ha chiesto alla produzione di poter lasciare il reality più spiato d’Italia. L’imprenditore dai lunghi capelli biondi e un look selvaggio, single e con la passione del calcio, della musica e della palestra, ha spiegato i motivi di questa ...

GRANDE FRATELLO 2018, News dalla Casa. Nascono già i primi flirt e le prime antipatie, Mariana Falace si confida e racconta le violenze subìte da un fidanzato.