Grande Fratello 15 | Diretta 20 aprile 2018

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda martedì prossimo : Subito un cambio di palinsesto per il Grande Fratello . Il reality di Mediaset condotto da Barbara D'Urso martedì 24 aprile non andrà in onda. La seconda puntata verrà anticipata a lunedì 23 perché ...

Chi è Baye Dame Dia? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Baye Dame Dia? Il concorrente del Grande Fratello 2018 al momento è tra i preferiti del pubblico, forse è presto per pensare che possa addirittura vincere, perché starà a lui non commettere passi falsi nelle prossime settimane, ma rimane il fatto che la sua simpatia abbia conquistato tutti sin dalla prima puntata. Al grido di "Barbara? Barbara... Col cuore!", il ragazzo è entrato nella Casa e ha iniziato a regalare perle già nel primo ...

Grande Fratello 2018 : i ’segreti’ dei concorrenti : Obama The Queen Ormai è stato detto e ridetto: questo Grande Fratello 2018 è farcito di parenti, fidanzati ed ex fidanzati di personaggi famosi. Ma ci sono altri altarini che alcuni concorrenti hanno finora nascosto o di cui non hanno ancora avuto modo di parlare. La doppia vita di Baye Dame Dia Ad esempio, il lavoro di Baye Dame Dia (clicca qui per sapere chi è): il giovane è da anni una drag queen al Muccassassina di Roma, il suo nome ...

Grande Fratello - Stefania Pezzopane rovina la festa al suo toy boy : non vuole andare in studio : Il suo amato è al Grande Fratello , ma lei non ne vuole sapere nulla. Stefania Pezzopane , 58 anni, ai microfoni di Un Giorno Da Pecora ha commentato la partecipazione del fidanzato Simone Coccia ...

Maria De Filippi / Barbara D'Urso pronta spodestare Queen Mary? Grande Fratello 15 il test : Le strane manovre Mediaset mostrano i muscoli a Maria De Filippi puntando tutto su Barbara D'Urso. La conduttrice torna in prime time e vince, e poi? Una battaglia segreta nei corridoi...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 14:44:00 GMT)

Chi è Patrizia Bonetti? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Patrizia Bonetti? Una concorrente del Grande Fratello 2018 e di sicuro verrà ricordata, da qualcuno, per questo, ma il suo nome è già spuntato negli anni passati: il gossip sulla modella non è mancato, quindi non è del tutto sconosciuta, anche se erano in pochi a conoscerla quando ha aperto la porta rossa di Cinecittà. Non si è presentata nel migliore dei modi, sia agli occhi del pubblico sia a quelli dei primi concorrenti ad attenderla in ...

Grande Fratello - 'Tarzan' provoca pure Matteo Gentili. E lui reagisce così : Danilo Aquino, Alberto Merzetti e Patrizia Bonetti sono fra i concorrenti del Grande Fratello 15 che si stanno mettendo maggiormente in evidenza , fanno parte della stessa agenzia, nda , . Ieri sera ...

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda martedì : cosa è successo : Grande Fratello già trasloca: ecco quando va in onda la seconda puntata. Per il GF15 arriva il primo cambio di data : il pubblico di Mediaset ormai si sta abituando ai continui spostamenti nella messa ...

Grande Fratello 15 dal martedì si sposta al lunedì - dal 23 aprile : La giostra dei cambi di programmazione per i reality show su Canale 5 non trova pace. Dopo un'Isola dei Famosi che saltellava come un disco consumato dal martedì al lunedì e viceversa, ora tocca alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Se la prima puntata ha trovato posto il martedì per causa di forza maggiore, data la finale dell'Isola, dalla prossima settimana, il prime time del GF15, condotto da Barbara d'Urso, si sposta al ...

Grande Fratello 15 dal martedì si sposta al Lunedì - dal 23 aprile : La giostra dei cambi di programmazione per i reality show su Canale 5 non trova pace. Dopo un'Isola dei Famosi che saltellava come un disco consumato dal martedì al Lunedì e viceversa, ora tocca alla quindicesima edizione del Grande Fratello. Se la prima puntata ha trovato posto il martedì per causa di forza maggiore, data la finale dell'Isola, dalla prossima settimana, il prime time del GF15, condotto da Barbara d'Urso, si sposta al ...

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda martedì : cosa è sucesso : Grande Fratello già trasloca: ecco quando va in onda la seconda puntata. Per il GF15 arriva il primo cambio di data : il pubblico di Mediaset ormai si sta abituando ai continui spostamenti nella messa ...

Grande Fratello 2018 : I concorrenti Nip e Vip della Casa : I concorrenti del Grande Fratello 2018 stanno vivendo la prima settimana nella Casa ed i fan sono già in grado di individuare le loro particolari personalità. Ci sono stati già i primi scontri e sono emerse le prime antipatie. Ora è arrivato il momento di memorizzare i loro nomi, per evitare errori al momento del televoto e per seguire i propri preferiti: ecco i nomi scelti per il Grande Fratello 2018: concorrenti uomini e donne. Grande Fratello ...

Grande Fratello 2018 : Tarzan pronto a lasciare la Casa! : Grande Fratello 2018 ci regala già il primo probabile abbandono. Si tratta del Tarzan di Viterbo, ovvero Alberto Mezzetti. A quanto pare il confronto con la Casa ha avuto un duro impatto nel selvaggio e contraddittorio concorrente, senza dimenticare i litigi collezionati in sole 48 ore di reality. Per questo Tarzan avrebbe chiesto al Grande Fratello 2018 di poter abbandonare il gioco ed uscire dalla porta rossa. Il Tarzan del Grande Fratello ...

Grande Fratello 2018/ Video - primi apprrocci tra Filippo e Lucia : nasce la prima coppia? : GRANDE FRATELLO 2018: primo triangolo amoroso tra Alessia, Alberto e Mariana. Simone Coccia Colaiuta confessa le sue debolezze, ma Stefania Pezzopane non sarà in studio.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:44:00 GMT)