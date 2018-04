GP Francia | set e mescole obbligatori

Davis - Italia-Francia - Fognini perde il 3° set con Pouille al tie break - su Supertennis tv - : Piacevole sorpresa da Genova, dov'è in corso la giornata finale di Italia-Francia di Coppa Davis. Fabio Fongini, reduce dalla pessima prestazione di ieri in doppio con Simone Bolelli, scende in campo ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia 0-1 : Andreas Seppi rimonta - ma cede al quinto set a Lucas Pouille : Il weekend di Coppa Davis inizia in salita per l’Italia. Andreas Seppi è stato sconfitto da Lucas Pouille in cinque set, 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, nel primo singolare della sfida del Valletta Cambiaso di Genova. I rimpianti per l’azzurro sono notevoli, oltre che per la sconfitta in sé, soprattutto perché l’altoatesino era stato capace di rimettere in piedi un match che lo ha visto sotto di due set e di un break. Seppi si è fatto ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : definito il sorteggio. Gli orari e il programma del fine settimana a Genova. Come vedere i match in tv : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. Il sorteggio ha stabilito che saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 (live su SuperTennis).. A seguire scenderanno in campo Fabio ...

Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Salute : in Francia allarme sette - sempre più presenti in campo benessere : La Salute e il benessere sono sempre più ‘terreno fertile’ per le sette in Francia. Su 2.300 segnalazioni ricevute dall’organismo d’oltralpe che si occupa di monitorare il fenomeno (Miviludes, missione interministeriale di vigilanza e lotta contro le derive settarie), la metà riguardano proprio questo campo. Le sette centrate sullo ‘star bene‘ e sul contrasto alla malattia – riferisce il rapporto ...