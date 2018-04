Governo | Salvini | “O si esce dallo stallo o mi ci metto io in prima persona Se va male

Un Governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Governo - Mulè (F.I) : “M5S irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini-Di Maio - braccio di ferro per il Governo - 20 aprile - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio-Salvini, consultazioni, formazione nuovo Governo in alto mare. Incontro Macron-Merkel su futuro Europa.

Trattative Governo : Mattarella 'boccia' Salvini e vira su Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Consultazioni - i sospetti di Salvini : 'Berlusconi punta al Governo tecnico' : A differenza dei capponi di Renzo Tramaglino, Di Maio e Salvini continuano a beccarsi ma conoscono il loro destino e stanno facendo di tutto per evitarlo. 'Qualcuno tifa per il governo tecnico' tuona ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini-Di Maio - braccio di ferro per il Governo (20 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incontro Macron-Merkel a Berlino su futuro Europa e Siria. Consultazioni, formazione nuovo Governo ancora in alto mare (20 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 07:07:00 GMT)

Salvini : Governo - pronto al preincarico. Casellati? Se chi deve mediare non media... : Il leader della Lega: «pronto a provarci io, basta indugi e veti. Se no, si vota». E teme un governo tecnico

Salvini a Di Maio : 'Governo si fa con tutto il centrodestra' : "Noi faremo di tutto per avere un governo ma gli italiani hanno scelto di premiare l'interno centrodestra, non solo la Lega. Non è che il governo lo fai solo con la Lega". Così il leader del Carroccio,...

Salvini chiude a Di Maio : 'Governo si fa con tutto il centrodestra' | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s ha ribadito la sua apertura a Salvini, dando l'ok a un appoggio esterno di FI e FdI, ma non ha ...

Di Maio 'Ok al sostegno di Forza Italia - ma Governo solo con la Lega'. Salvini 'Governo con tutto il centrodestra' : E ancora: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. A Palazzo Giustiniani, Silvio Berlusconi questa volta ...

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : 'Governo con tutto il centrodestra'... : Non si può pensare che tre forze politiche contrattino ministri e sottosegretari, immaginate a che era politica si torna', ha ribadito Di Maio. Forza Italia. 'Il supplemento di veto pronunciato dal ...

Governo : Salvini replica a Di Maio - tavolo col centrodestra o mi faccio avanti io : Il leader della Lega, Matteo Salvini manda a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo Governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle - ha detto Salvini arrivando a Isernia - o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato ...

Casellati - niente intesa centrodestra-M5S. Di Maio : sì appoggio esterno di FI. No di Berlusconi. Salvini : «Governo con tutto il centrodestra» : Chiuso senza risultati anche il secondo roud di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un governo M5S-Lega, che a questo punto sembra...