Governo | Salvini | noi prima forza di maggioranza non staremo a guardare

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.