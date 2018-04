Governo | Salvini | Berlusconi non l’ho sentito e non credo di sentirlo 2

Governo - diretta – Berlusconi : “Centrodestra parli col Pd”. Salvini : “La Lega non ci starà mai. Io a disposizione del Colle” : La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle e ora salta qualsiasi ipotesi di trattativa di Governo. Il quadro, per paradosso, è ancora più confuso della scorsa settimana. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigavano in diretta tv. Se da una parte infatti ...

Governo : Salvini - noi prima forza di maggioranza non staremo a guardare : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – “Noi siamo la prima forza di maggioranza della maggioranza; non staremo a guardare. Aspettiamo Mattarella e prenderemo in mano la situazione”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini durante la sua visita al Salone del Mobile. A chi, poi, gli chiede che cosa pensi del fatto che Mattarella abbia deciso di prendersi due giorni di pausa per riflettere, risponde: “Bene, meglio”. ...

Governo - alta tensione nel centrodestra. Salvini contro Berlusconi : "Con insulti non si costruisce" : "Ho la netta sensazione che c'è qualcuno che vuole perdere tempo, che vuole un Governo tecnico alla Monti voluto da Bruxelles, che vuole spennare gli italiani .- spiega il leader del Carroccio - Per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo". E su un possibile Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd replica a Berlusconi: la Lega non è disponibile.

Governo - Pd a Berlusconi 'Noi con Meloni e Salvini Sta sognando' : 'Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo - ha scritto - e invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni ...

Governo : Faraone (Pd) - Salvini agita fantasmi : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – “Visto che per la formazione del Governo le carte le sta dando lui, Salvini ci spieghi chi sarebbe questo ‘qualcuno’ che sta lavorando al Governo tecnico stile Monti. Basta agitare fantasmi, la campagna elettorale è finita. #andateagovernare se ne siete capaci”. Così in un tweet, il senatore del Pd Davide Faraone. L'articolo Governo: Faraone (Pd), Salvini agita fantasmi sembra essere ...

Governo - Mattarella : due giorni di riflessione | Salvini : “Tutto contro un esecutivo tecnico” : Governo, Mattarella: due giorni di riflessione | Salvini: “Tutto contro un esecutivo tecnico” Terminato l’incontro al Colle tra il Presidente della Repubblica e il presidente del Senato. In attesa di conoscere l’esito del mandato esplorativo, sale il dibattito tra M5s e centrodestra. Salvini e Berlusconi, idee diverse su grillini e Pd. Continua a leggere

Salvini : 'Governo col Pd? Berlusconi lo fa senza la Lega' : "Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega": lo ha detto il ...

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole Governo con il Pd lo fa senza la Lega» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: "La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va"

Governo : Marcucci - Pd mai con centrodestra - Salvini stia tranquillo : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “#Salvini stia tranquillo, il #Pd non pensa minimamente di poter sostenere un Governo della #Lega e del centrodestra. Dopo 50 giorni il teatrino messo in piedi da chi ha vinto le elezioni, sta diventando davvero indecoroso”. Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. L'articolo Governo: Marcucci, Pd mai con centrodestra, Salvini stia tranquillo sembra essere il primo su Meteo ...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il Governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

Governo - il Cav guarda al Pd Ma Salvini : "Mai con i dem" : Silvio Berlusconi ribadisce la posizione di Forza Italia e chiude le porte ad una ipotesi di Governo centrodestra-M5s. Dopo i ripetuti veti da parte di Di Maio, il Cavaliere manda un messaggio molto chiaro parlando da Larino, in provincia di Campobasso: "Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare. Abbiamo cercato di dare un seguito all'esperienza del centrodestra pensando che fosse utile che qualcuno con la nostra ...

Governo - Berlusconi apre al Pd Salvini : "Mai". E chiede l'incarico Duro il dem Rosato : "Silvio sogna" : "Serve un Governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it