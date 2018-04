Governo | Salvini al telefono con Casellati | “Ciao Elisabetta | ho sentito Di Maio Ha

Salvini - di tutto contro Governo tecnico : ANSA, - RHO-PERO , MILANO, , 20 APR - "Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo, che non vuole nessun governo per arrivare a un governo ...

Salvini : in campo contro Governo tecnico : 11.43 "Alla fine del giro, verso le 14,30-15, dopo aver sentito Di Maio, Berlusconi, Meloni e tutti quanti, vi dico se c'è qualcosa di nuovo". Così Salvini, parlando dal Salone del Mobile. "Ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo, che non vuole nessun governo per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani", aggiunge Salvini. "Per evitare questa fregatura farò tutto ...

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale alle 12 per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra infatti sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il ...

Governo : Fornaro (Leu) - tempo scaduto per Di Maio e Salvini : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani”. Lo dichiara il presidente del gruppo di ‘Liberi e Uguali’ alla Camera Federico Fornaro. ‘In queste settimane ‘ aggiunge Fornaro – abbiamo rivisto l’intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché ...

Il braccio di ferro Salvini-Di Maio sotto il pressing del Governo istituzionale : Alla fine la scelta del capo dello Stato di dare un mandato mirato (solo tra centro-destra e 5 Stelle) e tempi brevi (fino a oggi) all’esplorazione di Elisabetta Casellati sta...

Governo - Salvini : “O si esce dallo stallo o mi ci metto io in prima persona. Se va male si va a votare” : “O in poche ore se ne esce, o ci provo io ad andare al Governo. E se va male si va a votare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante il suo comizio in piazza a Isernia. “Stiamo facendo esercizio di pazienza e dialogo, perché ti alzi la mattina con Tizio che insulta Caio. Sto cercando di mettere d’accordo tutti, ma se non si muove nulla il Governo lo metto in piedi io”. Lo ha detto il leader della Lega, ...

Un Governo Di Maio-Salvini è ancora possibile. E dietro il nuovo scontro c'è una logica : La giornata era iniziata con l'ottimismo di Matteo Salvini. "È il giorno buono", aveva preconizzato il segretario leghista. A dare una svolta la telefonata con Luigi Di Maio, ripresa dei contatti dopo il silenzio dei giorni scorsi. Di rientro da una tappa elettorale a Catania, nelle consultazioni, a Palazzo Giustiniani, con Elisabetta Casellati, Salvini era apparso agli alleati, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, positivo ...

Governo - Mulè (F.I) : “M5S irresponsabile - inaffidabile ed immaturo”. E Di Maio non replica a Salvini : Alle parole di Luigi Di Maio, che dopo le consultazioni è tornato assieme a Giulia Grillo nel palazzo dei gruppi parlamentari di Montecitorio, in serata arriva la dura replica di Forza Italia per bocca del portavoce unico del partito Giorgio Mulè: “Di Maio e il M5S si sono dimostrati una volta in più irresponsabili, inaffidabili ed immaturi. Quella di oggi, con l’ennesimo di spaccare il centrodestra, è l’ennesima prova di ...

