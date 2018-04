Governo | per Mattarella fine settimana di riflessione

Berlusconi bombarda centrodestra e trattative di Governo : “Il M5s è un pericolo come i comunisti. Intesa col Pd” : Di tempo non ce n’è più, è arrivato il momento di rompere tutto. Silvio Berlusconi fa quello che voleva fare da giorni, quello che aveva fatto capire con i gesti di Marcel Marceau. Non ce la fa più a seguire la strada indicata da Matteo Salvini. Ha sopportato di incoronarlo, a fatica, leader del centrodestra. Ma dopo i tentativi di trattativa, approfitta delle conclusioni di Luigi Di Maio (un contratto di governo solo con la Lega) per ...

Berlusconi : M5S antidemocratici - pericolo per il Paese. Salvini : pronto a tutto contro il Governo tecnico. Casellati al Colle : spunti su cui ... : 'Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che il presidente Mattarella ...

Salvini : rischio Governo tecnico - io in campo per evitarlo : Dal Salone del mobile di Milano il segretario della Lega attacca “chi non vuole nessun governo” per averne uno “telecomandato da Bruxelles”

Incognita Governo - Casellati : ringrazio leader - certa che Mattarella individuerà percorso migliore : "ringrazio i leader per aver avviato una discussione che, pur nella diversità delle opinioni, ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da archiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...

Berlusconi chiude ai Cinque Stelle "Noi al Governo con appoggio Pd" "I grillini un pericolo per il Paese" : "Serve un governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il Paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

Governo : Fornaro (Leu) - tempo scaduto per Di Maio e Salvini : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani”. Lo dichiara il presidente del gruppo di ‘Liberi e Uguali’ alla Camera Federico Fornaro. ‘In queste settimane ‘ aggiunge Fornaro – abbiamo rivisto l’intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché ...