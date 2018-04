Governo | Morra M5s | “Disposti a cedere su Di Maio premier? Premiato da elettori | quando

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) “Se siamo disposti asu Di? Lo hannogli, il M5s ha indicato in Luigi Dila persona che potesse svolgere al meglio questo ruolo,sarà il momento si ragionerà“. Così il senatore pentastellato Nicola, che, nel giorno delle consultazioni a Palazzo Giustiniani dalla Casellati, non ha chiuso del tutto all’ipotesi di un passo indietro del capo politico M5s, per dare il via al. Se il leader M5s avevo chiarito come il M5s fosse “disposto a considerare non ostile il sostegno di Forza Italia”, ma rifiutando il “tavolo con 4 partiti”, Nicolaha anche rivendicato: “La nostra posizione non cambia, abbiamo rimarcato che per noi ci sono limiti invalicabili. Il contratto noi lo firmiamo, e con tanta, tanta, cautela, con chi è stato riconosciuto il 4 marzo daglicome capace di attivare il ...