Governo | Mattarella studia le prossime mosse | pronto un incarico a Fico LIVE

Trattative Governo : Mattarella 'boccia' Salvini e vira su Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Governo - consultazioni Casellati : ora tocca a Mattarella decidere [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale Governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che ...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'Non solo Mattarella - il pressing per fargli fare un Governo con Di Maio' : L'obiettivo di Matteo Salvini è scoperto: ottenere un passo indietro da Luigi Di Maio o mandarlo a schiantarsi. Non da solo, però, ma con Matteo Renzi . Anche il secondo giro di consultazioni con ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta : al via secondo giro colloqui - centrodestra unito. Venerdì la presidente da Mattarella : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato riceverà la ...

Consultazioni - la mossa anomala di Sergio Mattarella : già pronto l'uomo del Governo degli orrori : Una 'mossa anomala', quella di Sergio Mattarella , che ora assume un significato chiaro. Il presidente della Repubblica ha dato mandato esplorativo a Elisabetta Casellati , limitato però al solo ...

Sergio Mattarella - le tre condizioni poste per un Governo : ecco perché rischiamo l'esecutivo degli orrori Pd-M5s : Il mandato che Sergio Mattarella ha affidato ad Elisabetta Casellati, presidente del Senato, si basa su tre principi , secondo quanto si mormora al Quirinale. Primo: lealtà all'Alleanza atlantica ...

Governo - la formula senza precedenti di Mattarella : rispetto del voto e responsabilità ai vincitori : L’inversione a U che brucia decine di calendari e riporta tutti in mezzo alla Prima Repubblica è compiuta una volta per tutte. Dopo la legge elettorale proporzionale, dopo le maggioranze da cercare in Parlamento, dopo i giri di consultazione al ritmo di giostra, riecco perfino il “mandato esplorativo“, che riporta ai volti di Spadolini, Nilde Iotti, Pertini, addirittura di Marzagora. Il presidente Sergio Mattarella è costretto ...

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggioran...

Governo : Mattarella - ora verifica concreta su ipotesi centrodestra-M5S/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Solo quando Mattarella avrà a disposizione gli elementi raccolti da Casellati, potrà decidere come procedere ulteriormente, per arrivare a chiudere la crisi non in fretta, ma sicuramente in tempi rapidi e senza assecondare meline.La palla potrebbe passare a un presidente incaricato o pre-incaricato se effettivamente ci fosse da verificare ulteriormente la possibilità di arrivare alla formazione di un Governo. Oppure potrebbe ...

Governo - Mattarella 'sorprende' il M5S e Di Maio guarda al PD [LIVE] : 09:02 - Sergio Mattarella ha tre strade per risolvere la crisi: la prima è quella di affidare l'incarico ad una personalità politica di verificare sul campo se esistono i margini d'intesa tra i ...