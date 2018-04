Governo | Mattarella si prende un paio di giorni di riflessione

Governo - 2 giorni riflessione Mattarella : 13.42 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha deciso di prendersi due giorni di riflessione . Il capo dello Stato lo ha deciso dopo che la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha riferito l' esito del suo mandato esplorativo per tentare di formare un nuovo Governo .

Incognita Governo - Casellati : ringrazio leader - certa che Mattarella individuerà percorso migliore : " ringrazio i leader per aver avviato una discussione che, pur nella diversità delle opinioni, ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica. Sono certa che Mattarella saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati , dopo aver incontrato il presidente della Repubblica ...

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Berlusconi : no accordo con M5S : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...