Governo | la Casellati riferisce a Mattarella | Toti | “Il centrodestra non è divisibile”

Governo - consultazioni Casellati : ora tocca a Mattarella decidere [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale Governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che ...