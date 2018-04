Governo | il Cav guarda al Pd Ma Salvini | Mai con i dem

Governo - Di Maio teme di essere scavalcato : Un incarico esplorativo al presidente della Camera per avvicinare il Pd dividerebbe il Movimento Governo, Fassino indica i nuovi scenari. "Ora il Pd farà la sua parte" IL PUNTO / I paletti di ...

Toninelli : far partire Governo - ma no Cav : 10.25 "La preferenza sono i cittadini.Facciamo questo contratto,facciamo partire il governo e facciamo le cose scritte in questo contratto. Con chi mi interessa poco". Così il capogruppo di M5S a "Rtl 102,5",dopo aver ribadito il no dei Cinquestelle a Berlusconi. Toninelli spiega che dopo il tentativo di Casellati, "continueremo a parlare con il Pd. Martina ha parlato di temi presenti anche nel nostro programma,però non fanno il passo avanti. ...

Matteo Salvini : 'Luigi Di Maio sta usando il Cav per non andare al Governo' : 'Non vedo dove sia il rispetto del voto degli italiani: il secondo arrivato che impone le regole del gioco al primo, lui vuole comandare...'. Matteo Salvini risponde così all'ultimatum di Luigi Di ...

Il M5S conferma il veto : "No al Governo col Cav" : Vogliamo dare una sferzata al modo di fare politica'. Poco prima anche il capogruppo Toninelli aveva smentito la possibilità di lanciare Roberto Fico come possibile premier: 'Lo escludo ...

Siria - Cav : attacco accelleri su Governo : 11.52 "Trump ha voluto avere al suo fianco la Francia e il Regno Unito. Questo significa che dovremmo con sollecitudine avere un governo", dice il leader di FI Berlusconi. "Un governo forte e autorevole. Oggi,purtroppo,non conta niente". Commentando la frase di Salvini ("qualcuno col grilletto facile insiste coi missili"), Berlusconi afferma che "in queste situazioni è meglio non pensare e non dire niente".Dopo l'attacco serve un governo di ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare Governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Di Maio a Salvini : Governo M5s-centrodestra con Cav ha lo 0% : Roma, 9 apr. , askanews, 'C'è lo 0% di possibilità che il MoVimento 5 Stelle vada al Governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra'. Lo ha scritto il candidato premier M5s Luigi Di Maio ...

Cav-Salvini-Meloni - a centrodestra spetta compito formazione Governo : ROMA - I tre leader del centrodestra rivendicano la necessità che 'dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle ...

Cav - ok Governo serio e di alto profilo : ANSA, - ROMA, 5 APR - "Siamo disponibili con presenze di alto profilo a soluzioni serie e credibili in sede europea. Su questo siamo disposti a dialogare". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine del ...

Cav - ok Governo serio e di alto profilo : ANSA, - ROMA, 5 APR - "Siamo disponibili con presenze di alto profilo a soluzioni serie e credibili in sede europea. Su questo siamo disposti a dialogare". Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine del ...

Fraccaro : Governo - M5S aperto a tutti ma non riabilitiamo il cav : Roma, 27 mar. , askanews, 'Il M5S si confronta con i leader delle coalizioni e per il centrodestra quello indicato è Salvini. Quanto a Berlusconi, non può cercare riabilitazioni politiche dal M5S'. Lo ...

Governo - incarico al Centrodestra?/ Salvini e Berlusconi - il leader della Lega c'è - il cav “regista” : Governo di Centrodestra, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla premiership: il leader della Lega non farà un passo indietro, con il Cavaliere "regista"(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:05:00 GMT)

Silvio Berlusconi - l'indiscrezione terremoto : Governo di centrodestra - che poltrona si prende il Cav : Secondo il Giornale , per Forza Italia una delle papabili è Stefania Craxi , la figlia dell'ex premier Bettino Craxi che proprio su una politica estera 'muscolare' ha costruito gran parte della sua ...

Veltroni : Il Cav è l'avversario. Senza Governo - si voti : Per Veltroni il nemico è sempre Berlusconi, per Gentiloni il Pd è l’unico argine al populismo. Dal teatro Eliseo il premier e il fondatore del Partito democratico lanciano “le idee della sinistra di governo”.Un appuntamento che non ha previsto la preSenza del segretario Matteo Renzi, impegnato a parlare a Torino dal palco del Lingotto, lo stesso da cui Walter Veltroni, 11 anni fa, diede vita al Pd. Ora, invece, ...