Governo | Giulia Grillo | Non esiste appoggio di FI | con la Lega abbiamo i

quotidiano

: #Salvini: non ho chiamato Di Maio oggi, ho girato il Friuli-Venezia Giulia. Gli italiani chiedono un governo che ab… - matteosalvinimi : #Salvini: non ho chiamato Di Maio oggi, ho girato il Friuli-Venezia Giulia. Gli italiani chiedono un governo che ab… - RaiNews : M5S : 'Ribadiamo: mai un governo con Berlusconi e FI. Forza Italia potrebbe risolvere l'impasse facendosi di lato e… - doonie : Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5S: “Ipotesi governo Fico suggestiva ma non si realizzerà”. È questa la… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) La capogruppo del M5s alla Camera parla a Omnibus: "Forno con il centrodestra chiuso? Non è mai stato aperto", e gela Salvini: "Non decide lui su incarico". "Ipotesi Fico? suggestiva ma non accadrà" ...