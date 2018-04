Governo | diretta – Berlusconi | “Centrodestra parli col Pd” Salvini | “La Lega non ci

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle e ora salta qualsiasi ipotesi di trattativa di. Il quadro, per paradosso, è ancora più confuso della scorsa settimana. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteoe Silviolitigavano intv. Se da una parte infatti l’ex Cavaliere, a fronte delle trattative fallite per il, ha rotto ogni dialogo con i Cinquestelle – definiti un pericolo per l’Italia – e ha invocato un accordo con i democratici e con chi ci sta del gruppo Misto, dall’altra il leader del Carroccio ha annunciato un passo avanti: “Piuttosto che andare con il Pd, faccio tre passi avanti io”. In questo caos la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...