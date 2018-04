Governo | consultazioni Casellati | ora tocca a Mattarella decidere LIVE

Blastingnews

: Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - Mov5Stelle : Al #Senato per le consultazioni con la Presidente #Casellati. Una cosa è certa: l'idea di un governo di centrodestr… - carlaruocco1 : Ecco le dichiarazioni di Luigi Di Maio dopo le consultazioni con la Presidente Casellati. Una cosa è certa: l'idea… - RaiRadio2 : Qualcuno ha detto “esploratori”? Ritwitta e contribuisci alla formazione di un governo efficientissimo! Ascoltaci s… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro didel Presidente del Senato Maria Elisabetta Albertifosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che sembrava aver cambiato lo scenario: dopo l'incontro tra lae la coalizione di centrodestra, il leader del Carroccio si era detto molto ottimista sul buon esito della trattativa con i grillini. Quando l'accordo sembrava essere ad un passo però, è saltato ancora una volta per il solito ostacolo che sta rappresentando un vero e proprio freno alla formazione di untra M5S e Lega: vale a dire la presenza di Silvio Berlusconi. Lo stesso ...