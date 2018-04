Governo | Casellati lascia il Senato per salire al Colle - FOTO

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Berlusconi : no accordo con M5S : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che Di Maio ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il centrodestra»...

Casellati al Colle da Mattarella. Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto : La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati al Quirinale alle 12 per riferire al presidente Mattarella dopo le consultazioni di ieri che non hanno dato il risultato sperato. Sembra infatti sfumata la possibilità di un’intesa centrodestra-M5s dopo che il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, ha ribadito il suo «no» a Berlusconi, mentre il leader della Lega Matteo Salvini insiste su un esecutivo che comprenda «tutto il ...

Governo - la Casellati riferisce a Mattarella | Toti : “Il centrodestra non è divisibile” : Governo, la Casellati riferisce a Mattarella | Toti: “Il centrodestra non è divisibile” Se il tentativo del presidente del Senato di trovare un’intesa centrodestra-M5s dovesse fallire, come pare probabile, il Colle potrebbe decidere di affidare un nuovo mandato esplorativo a Roberto Fico Continua a leggere

Silvio e Casellati spezzano l'idillio Niente intesa di Governo Lega-M5s E ora Di Maio è davvero nel caos : Altro che appoggio esterno di Forza Italia. L'accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle sfuma, la base grillina attacca Di Maio per l'apertura a Berlusconi. Salvini vuole l'incarico ma... Segui su affaritaliani.it

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] Video : Live, formazione nuovo Governo: la Casellati riferisce a Mattarella 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non dara' il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti #Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area ...

Governo - consultazioni Casellati : ora tocca a Mattarella decidere [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale Governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che ...

Salvini : Governo - pronto al preincarico. Casellati? Se chi deve mediare non media... : Il leader della Lega: «pronto a provarci io, basta indugi e veti. Se no, si vota». E teme un governo tecnico