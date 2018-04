Governo | Berlusconi | “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi Gente che non ha

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) “E’che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda liper”. Così il leader di Forza Italia, Silvio, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia acome lui”. L'articolo: “M5s? Aliperche non ha mai fatto nulla nella vita” proviene da Il Fatto Quotidiano.