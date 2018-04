Google vuole rimpiazzare gli SMS

Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web Store : Google ha preso l'importante decisione di iniziare a bloccare le estensioni dedicate al cripto-mining presenti nel Chrome Web Store. Il nuovo ban colpisce un gran numero di estensioni, non solo quelle aventi apparentemente altre funzioni e che si occupavano del mining di nascosto, ma anche tutte quelle aventi nel mining di criptovalute la propria feature principale. L'articolo Google vuole bloccare le estensioni di cripto-mining dal Chrome Web ...

Anche Google vuole le gif e si compra il motore di ricerca Tenor : (Immagine: geralt/pixabay/CC) Anche Mountain View non rimane impassibile al richiamo delle gif, il cui stato di salute è scoppiettante grazie al largo uso che se ne fa sui social media e mediante le applicazioni di messaggistica istantanea. Big news! Tenor has been acquired by Google to help more people visually express themselves. https://t.co/HlOhP6buXX pic.twitter.com/9jfqMKbyPi — Tenor (@gifkeyboard) 27 marzo 2018 Google ha annunciato, ...

Il grande rifiuto di Zuckerberg : non si presenterà al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Google Glass : Big G vuole riprovarci con gli occhiali intelligenti : Il ritorno dei Google Glass in versione migliorata Forte del consenso riscosso dalla realtà aumentata nel mondo hi-tech, pare che Google abbia in cantiere il progetto di rilanciare i suoi Google ...