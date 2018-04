Google annuncia Connect Live | il meeting delle Guide Locali che si terrà a ottobre

Google annuncia il refresh dell’interfaccia web e altre novità per Gmail : Parte dagli utenti G Suite il refresh dell'interfaccia web di Gmail, il noto clienti di posta elettronica di Google. Non ci sono ancora immagini del nuovo look ma Google promette nuove funzioni come Smart Reply e snooze delle email. L'articolo Google annuncia il refresh dell’interfaccia web e altre novità per Gmail proviene da TuttoAndroid.

Google ha annunciato ufficialmente Android Studio 3.1 stabile con tante novità : Poche ore fa Google ha annunciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per Android Studio, che porta il canale stabile alla versione 3.1 ed introduce una serie di novità. Questa nuova release si concentra in modo particolare sulla qualità del prodotto e sulla produttività dello sviluppo. Scopriamo insieme Android Studio 3.1.

Google annuncia giochi e app con realtà aumentata sviluppati con ARCore 1.0 : Oggi Google ha annunciato alcune app e giochi che sfrutteranno la piattaforma ARCore come My Tamagotchi Forever di Bandai Namco, oppure il prossimo titolo basato sulla popolare serie tv The Walking Dead. eBay permetterà agli utenti di visualizzare le scatole di spedizione, mentre Pottery Barn 360 Room View visualizza i mobili nella propria stanza per vedere come si abbinano con gli arredi esistenti.

Google annuncia il tema scuro per l'applicazione di YouTube : Google è uscita allo scoperto e così ha reso ufficiale il tema scuro, dark per dirla all'inglese, per l'applicazione di YouTube, dopo che era stato anticipato nelle passate settimane da vari teardown.

Google annuncia Android P : una marea di novità e già disponibile al download : Con almeno una settimana di anticipo rispetto al previsto, Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android P. Tra le novità si segnala il supporto nativo al notch, un nuovo look per le notifiche e tantissime altre novità.