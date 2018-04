Golf | European Tour 2018 | Alvaro Quiros si porta in testa da solo nel Trophée Hassan II

Golf - European Tour 2018 : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II! In vetta Bradley Dredge e Alvaro Quiros : Lorenzo Gagli brilla nel primo giro del Trophée Hassan II, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Royal Golf Dar Es Salam di Rabat, in Marocco. L’azzurro è terzo con un round privo di sbavature e completato in 68 colpi a quota -4 ed ad una sola lunghezza dalla coppia che guida la leaderboard, composta dal gallese Bradley Dredge e dallo spagnolo Alvaro Quiros, entrambi in ...

Golf - European Tour 2018 : Jon Rahm trionfa in casa! Suo l’Open de España - battuto Paul Dunne : Jon Rahm ha vinto l’Open de España, sul percorso del Centro Nacional de Golf di Madrid. Il fuoriclasse spagnolo ha fatto valere la sua maggiore caratura rispetto all’irlandese Paul Dunne, che aveva fin qui dominato le prime tre giornate del torneo. Rahm partiva con due colpi di ritardo ma gli sono bastate le prime due buche per agganciare il rivale, sul quale la pressione è di conseguenza triplicata. Il numero 4 del mondo ha infatti ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne resiste in vetta all’Open de España - inseguono Nacho Elvira e Jon Rahm. Il miglior italiano è Renato Paratore : Paul Dunne resiste al comando dell’Open de España, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Centro Nacional de Golf di Madrid. L’irlandese ha realizzato un altro giro strepitoso in 68 colpi (-4), chiudendo il round con uno straordinario birdie che gli ha consentito di prendersi la vetta solitaria e di giungere in cima alla leaderboard alla vigilia dell’ultimo ...

Golf - European Tour 2018 : Paul Dunne allunga in testa all’Open de España. Bella rimonta di Andrea Pavan : C’è Paul Dunne al comando dell’Open de España al giro di boa. L’irlandese, co-leader al mattino, ha disputato un gran giro, in 65 colpi, raggiungendo uno score di -13 dopo trentasei buche. Oggi il 26enne ha messo a segno ben nove birdie, perdendo solamente due colpi, uno dei quali alla sua penultima buca (la 8). Una prova comunque sufficiente per scrollarsi di dosso la compagnia degli altri e volare in vetta in solitaria con ...

Golf - European Tour 2018 : Marc Warren e Paul Dunne comandano l’Open de España dopo il primo giro : È iniziato oggi l’Open de España. dopo le prime diciotto buche, al Centro Nacional de Golf di Madrid, troviamo due Golfisti al comando della classifica, con uno score di 66, ovvero -6. Uno di questi è lo scozzese Marc Warren, strepitoso nella parte finale del suo giro, quando ha realizzato cinque birdie nelle ultime sette buche (tre nelle ultime tre). L’altro è invece l’irlandese Paul Dunne, che ha piazzato la zampata proprio ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero : Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che ...

Golf - European Tour 2018 : Matt Wallace e Shubhankar Sharma in vetta al’Hero Indian Open. Crolla Emiliano Grillo - azzurri nelle retrovie : Emiliano Grillo Crolla nel terzo giro dell’Hero Indian Open e ad approfittarne sono un inglese e un Indiano. L’argentino ha sprecato tutto il vantaggio acquisito fino a metà gara, realizzando un round in 78 colpi (+6) e piombando al quarto posto nel torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. In vetta ora si trovano l’inglese ...

Golf - European Tour 2018 : Emiliano Grillo consolida la leadership nell’Hero Indian Open. Edoardo Molinari a ridosso dei migliori - crolla Matteo Manassero : Emiliano Grillo vola a metà gara dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’argentino ha realizzato un secondo giro sensazionale in 68 colpi (-4), allungando in vetta alla classifica fino a quota -11 e acquisendo 4 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore, l’Indiano Shubhankar Sharma, ...

Golf : l'European Tour sbarca in Arabia : ANSA, - ROMA, 09 MAR - Per la prima volta nella storia l'European Tour approda in Arabia Saudita. Il massimo circuito europeo di Golf allarga gli orizzonti. Dal 2019 al 2021 ecco il Desert Swing. ...

Golf - European Tour 2018 : Matteo Manassero vola nel primo giro dell’Hero Indian Open! L’azzurro è secondo dietro a Emiliano Grillo : Matteo Manassero fenomenale nel primo giro dell’Hero Indian Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi. L’azzurro è secondo al termine del primo round con una tornata in 67 colpi, che lo pone a quota -5 a pari merito con lo spagnolo Pablo Larrazabal, lo statunitense Paul Peterson, il francese Adrien Saddier e il sudafricano ...