Gli smartphone per gamer sono il fenomeno del momento

MiGlior smartphone : classifica e quale comprare : Scegliere il Miglior smartphone da acquistare non è semplice, soprattutto perché l’acquisto di uno smartphone dipende da tanti fattori. Innanzitutto lo smartphone perfetto non esiste ma esiste lo smartphone perfetto alle proprie esigenze (troppo facile voler scegliere un top di gamma, che sia esso un iPhone X o un qualsiasi smartphone con sistema operativo Android). Un prodotto di fascia media e dal costo moderato può essere perfetto per ...

I miGliori smartphone Android per il 2018 : ... la soluzione ideale per chi vuole mettersi in tasca un dispositivo dal design elegante ed ergonomico studiato nel dettaglio, perfetto per giocare, guardare film e video in streaming senza rinunciare ...

Honor 10 / In Italia arriva il nuovo top di gamma per Gli smartphone Android : caratteristiche e prezzi : Honor 10, in Italia arriva il nuovo top di gamma per gli smartphone Android: caratteristiche e prezzi, ultime novità. Il marchio cinese si prepara ad invadere il mercato cinese.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:48:00 GMT)

MediaWorld lancia il volantino “Tech Mania” : ecco Gli smartphone Android in offerta : MediaWorld lancia il volantino "Tech Mania", valido fino al 25 aprile, che proporrà per tutta la prossima settimana tante offerte su prodotti di tecnologia. Non mancano ovviamente gli smartphone Android, tra cui anche Nokia 1 L'articolo MediaWorld lancia il volantino “Tech Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in uno smartphone secondo Gli utenti : Ecco una top 10 delle caratteristiche che gli utenti preferiscono e cercano negli smartphone: al primo posto la batteria, mentre in coda la doppia SIM o i materiali di qualità. L'articolo Ecco la top 10 delle caratteristiche preferite in uno smartphone secondo gli utenti proviene da TuttoAndroid.

Pulizie di primavera anche sullo smartphone : 5 consiGli utili per riorganizzarlo al meGlio : Infine gli amanti della musica concorderanno che una delle app essenziali per la vita di tutti giorni è Spotify , servizio di streaming musicale che consente di accedere a milioni di brani e ...

AnTuTu pubblica la top 10 deGli smartphone Android di marzo 2018 : AnTuTu ha appena pubblicato la top 10 degli smartphone Android relativa al mese di marzo 2018. La classifica vede al primo posto Samsung Galaxy S9 Plus nella variante con Qualcomm Snapdragon 845, con un punteggio 264.402, seguito dal fratello minore Galaxy S9 e da Huawei Mate 10 Pro. L'articolo AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone Android di marzo 2018 proviene da TuttoAndroid.

Pulizie di primavera anche sul proprio smartphone : 5 consiGli utili per riorganizzarlo al meGlio (a partire dalle app) : Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti del treno e di pullman, ha stilato cinque semplici regole per vivere al meglio la relazione con il proprio smartphone approfittando della nuova stagione. È infatti ormai risaputo che la primavera sia il momento perfetto per dedicarsi alle grandi Pulizie. Finestre spalancate, aspirapolvere in azione e cambio degli armadi sono le mosse fondamentali per svegliare la ...

MiGliore Smartphone a meno di 200 Euro. Ecco i top 4 del 2018. : Migliore Smartphone a meno di 200 euro : top 4 2018 Scegliere il Migliore Smartphone sotto i 200 euro è un’opzione sensata se abbiamo un budget limitato o abbiamo bisogno di un secondo cellulare. A ben vedere la cifra a nostra disposizione ci apre un ventaglio di prodotti inaspettato. Non dovremo rinunciare infatti allo schermo Full HD, a 3Gb di RAM (che offrono una più che adeguata fluidità nel multitasking) e a ...

VoGlia di smartphone? Scoprite i miGliori con la Selezione TuttoAndroid di ePRICE : Se state cercando un nuovo smartphone, di qualunque fascia di prezzo, dovreste dare un'occhiata alla Selezione TuttoAndroid di ePRICE, con smartphone per tutte le tasche e per tutte le esigenze, inclusi gli iPhone. L'articolo Voglia di smartphone? Scoprite i migliori con la Selezione TuttoAndroid di ePRICE proviene da TuttoAndroid.

Salute - studio Usa : la dipendenza daGli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...

Le notifiche deGli smartphone danno dipendenza. Sono come l'oppio : Sono parte integrante della nostra vita, ci permettono di rimanere sempre connessi e informati. Ma il rovescio della medaglia è che siamo diventati incapaci di ignorare suonerie e vibrazioni che ci avvertono di nuove e-mail e messaggi ricevuti sugli smartphone.Con il risultato che la 'digital addiction' è il nuovo 'oppio dei popoli', ovvero ci rende dipendenti in modo non troppo diverso da come lo si può essere dagli ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come Gli oppiacei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...

Lecce : le toGlie smartphone e 12enne si taGlia polso - papà denunciato : Stando a quanto si apprende, una ragazzina di 12 anni si è tagliata superficialmente il polso dopo essere stata costretta dal padre a staccarsi dallo smartphone , e di conseguenza dal suo mondo ...