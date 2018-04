Giustiziato a 83 anni | è il detenuto più anziano condannato a morte

Blastingnews

(Di venerdì 20 aprile 2018) La dichiarazione diè arrivata ieri sera alle 20 e 42, ora locale, le 3 e 42 in Italia, dopo che ilè stato sottoposto a un'iniezione letale nel #carcere di Atmore, in #Alabama. Da morto, detiene un tristissimo e macabro primato Walter Leroy Moody Jr., 83. Era in attesa dell'esecuzione della sua condanna adal 1989 quando fu catturato per aver ucciso un giudice federale, Robert Vance. Ora, nella storia del crimine, è ilpiùmesso ain un carcere statunitense da quando nel 1976 il boia si è rimesso all'opera nello stato dell'Alabama. Dal reato alla condanna aWalter Leroy Moody Jr. era statomentre in tre stati del sud degli Usa era in atto un'ondata di azioni terroristiche. Moody aveva iniziato le sue azioni criminali nel lontano 1972, ma nel 1989 aveva recapitato pacchi bomba che avevano ucciso il ...