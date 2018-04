“Giulia ti sei salvata!” Damellis | ma allora è vero Fino a ieri erano solo voci

caffeinamagazine

: RT @Ladine00805607: Ma secondo voi potrà mai dire pubblicamente si l'ho tradita? Ne va della sua immagine e del suo business visto che ci… - xvotejbieber : RT @Ladine00805607: Ma secondo voi potrà mai dire pubblicamente si l'ho tradita? Ne va della sua immagine e del suo business visto che ci… - Ladine00805607 : Ma secondo voi potrà mai dire pubblicamente si l'ho tradita? Ne va della sua immagine e del suo business visto che… - xxalesio : Che grande delusione Andrea.Sembrava così innamorato ed invece le metteva le corna dietro.Ora mi spiego tutta l'ans… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Lei annuncia: “Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto sempre senza prese in giro o altro. Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzata”; lui, 24 ore dopo, replica: “Dopo 13 ore di aereo scoproadesso con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte, le storie, i commenti su tutto quello che è successo tra me e Giulia che, sì, come dice lei ci siamo lasciati, ci siamo lasciati qualche giorno fa, non quando lei ha fatto le storie, per delle cose che non andavano più bene da un po’, per dei meccanismi che ormai non funzionavano. Stiamo parlando della rottura dell’anno, quella tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.alla scorsa settimana non c’era coppia più solida nel mondo dello spettacolo e nessuno, ma proprio nessuno, sospettava che i due ex protagonisti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip ...