Giulia De Lellis ed i presunti tradimenti di Andrea

(Di venerdì 20 aprile 2018) Ritorniamo a parlare di televisione e gossip VIDEO e lo facciamo occupandoci delle fine della storia d'amore di una delle coppie più famose di Uomini e Donne, i Damellis. In queste ore infatti sono tante le voci che si rincorrono sulla vera ragione che ha portato #Deed #Damante a lasciarsi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La fine dei Damellis Nella giornata di ieri Giula Deha stupito tutti annunciando tramite la sua pagina Instagram VIDEO la fine della sua storia d'amore conDamante. La giovane infatti nelle scorse ore attraverso una diretta instagram ha informato i suoi followers che lei ed il suo ragazzo non stavano più insieme a causa di alcuni motivi non precisati. Per l'esattezza la ragazza ha affermato di non volere lavare i suoi panni sporchi in piazza ma di volerli tenere per sé e per la sua famiglia. C'è da dire che ...