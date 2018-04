Giro dell’Appennino 2018 | il percorso | tracciato impegnativo | arrivo a Genova

oasport

: Zalf Euromobil Désirée Fior: Gianluca Milani in azzurro al Giro dell’Appennino! - CiclismoSG : Zalf Euromobil Désirée Fior: Gianluca Milani in azzurro al Giro dell’Appennino! - ITnewsGE : Giro dell'Appennino, le variazioni dei bus - Genova Post - forzaitalia33 : RT @Stelle_Sport: Il Video della puntata 34 di #stellenellosport Yacht Club Italiano I Zona FIV Fijlkam comitato regionale liguria JuJitsu… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Domenica, in concomitanza con la Liegi-Bastogne-Liegi, andrà in scena anche ildell’Appennino, corsa storica giunta alla sua edizione numero 79. Sfruttando le splendide caratteristiche della Liguria, l’US Pontedecimo può organizzare una semiclassica dal grande fascino, anche se forse il posizionamento del calendario non favorisce grande partecipazione dalle squadre più blasonate. Inoltre, ildell’Appennino sarà anche la seconda prova del Challenge Liguria dopo il Trofeo Laigueglia. Partenza da Serravalle Scrivia, da dove inizierà un lungo tratto pianeggiante, che caratterizza la prima fase di corsa. Il primo Gpm di giornata è il Passo della Castagnola, seguito a breve distanza dalla salita del Passo dei Giovi, che si conclude al chilometro 78 di gara. La fase centrale di corsa sarà caratterizzata dalla salita di Crocetta di Orero, che al chilometro 117 ...