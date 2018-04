Giornata della Terra | alla scoperta del bio in 5 aziende agricole

Il 22 aprile 2018 è la Giornata Mondiale della Terra : ecco dove viverla - viaggiando [FOTO] : 1/28 ...

Giornata mondiale della marijuana : le cinque donne più importanti del settore - : Jodie Emery è stata coinvolta anche in politica. Corse due volte in carica per il British marijuana Party della British Columbia e poi nel 2009 e nel 2013 sischierò con il Green Party . CHANDA MACIAS ...

Giornata della Terra : salviamo il mondo dalla plastica : Negli oceani ce ne sono 150 milioni di tonnellate che mettono in pericolo interi ecosistemi. L'azione per combattere l'inquinamento deve essere globale

Il 22 aprile "La Giornata della Terra" il futuro del pianeta è nelle mani di tutti : Il Villaggio Per la Terra è la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia: si tratta infatti di 5 giorni di sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, ...

21 aprile - Giornata Nazionale della Cultura del Vino : l’Umbria brinda con le degustazioni enologiche di Montefalco nel bicchiere : Sabato 21 aprile ricorre in Italia la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio, un’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sommelier, realizzata in collaborazione con MiBACT, MIPAAF, MIUR, per rendere omaggio a due dei prodotti nostrani più amati e conosciuti nel mondo. In Umbria si brinda a questo appuntamento con le degustazioni di Montefalco nel bicchiere, un ciclo di eventi promossi dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, ...

Nadia Toffa / Il selfie senza parrucca al fianco della madre : "Una Giornata favolosa" : Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:52:00 GMT)

La Toffa sorride in compagnia della mamma : "Giornata favolosa" : Nadia Toffa sta combattendo la sua battaglia più importante. Qualche settimana fa la conduttrice de Le Iene aveva annunciato in diretta tv di avere avuto un tumore . Tumore che l'ha costretta ad un ...

Apple si mobilità per l’Earth Day : donazioni per la Giornata della Terra : Apple si mobilita per l’Earth Day, in programma il 22 aprile, facendo delle donazioni e lanciando il robot Daisy: “Siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. Stiamo rendendo piu’ facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma GiveBack“, ...

Earth Day 2018 : Giusy Versace celebra la Giornata Mondiale della Terra nell’area “Sport4Earth” al’interno del “Villaggio per la Terra” : Anche Giusy Versace celebra “Earth Day 2018”, la Giornata Mondiale della Terra! Giusy sarà, infatti, presente a Roma mercoledì 25 aprile, ospite delle Fiamme Azzurre nell’area sportiva “Sport4Earth” che si trova all’interno del “Villaggio per la Terra” di Villa Borghese. Per la Versace, così come per gli altri campioni e ospiti invitati a dare vita alle 5 giornate di eventi (21- 25 aprile), sarà un’occasione importante non solo per parlare di ...

Giornata mondiale della Terra : le 5 iniziative da non perdere : Tantissime iniziative in occasione della più grande manifestazione ambientale del pianeta, eccone alcune davvero originali sparse per l’Italia

Serie B - gli arbitri della 37esima Giornata : Le designazioni arbitrali della 37esima giornata, sedicesima giornata di ritorno, del campionato di Serie B in programma sabato alle ore 15: Brescia-Cesena: Pinzani; Cremonese-Ascoli: Marinelli; Entella-Pro Vercelli: Di Paolo; Foggia-Bari: Chiffi; Frosinone-Empoli (lunedì ore 20.30): Abbattista; Novara-Venezia: Fourneau; Palermo-Avellino: Giua; Parma-Carpi: Minelli; Perugia-Ternana (domenica ore 15): La Penna; Pescara-Spezia (domenica ore ...

Le probabili formazioni di Serie A della 34Giornata : JUVENTUS-NAPOLI, domenica ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, Juventus, Dybala rischia la panchina Escludendo De Sciglio, Max Allegri avrà a disposizione tutta la rosa. Pjanic dovrebbe infatti recuperare e ...

Mare - percorsi naturalistici - maratone. Gli eventi a Marsala per la Giornata della Terra : Questa è la terza edizione della Giornata della Terra che si tiene a Marsala, l'assessorato allo sport diretto da Andrea Baiata e quello all'ambiente hanno lavoro in sinergia, con l'obiettivo anche ...

Giornata della Terra : l’impegno di Lidl verso la sostenibilità : 1/4 ...