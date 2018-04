Gianluca Vacchi si sposa a settembre Nozze con una misteriosa nobildonna | scandalo per

Nozze all'orizzonte per Gianluca Vacchi : Gianluca Vacchi a settembre convolerà a Nozze. Il ricco imprenditore che per tutta l'estate del 2017 ci ha deliziati con i suoi video pubblicati tramite il suo profilo Instagram, ha delle importanti novità in vista da rivelarci che sembrano un vero e proprio colpo di scena arrivate proprio in procinto di una nuova stagione estiva. Appenderà così il cappello al chiodo e si dedicherà ad essere un marito premuroso, ma sono già in tanti ha chiedersi ...

Gianluca Vacchi sposa una nobildonna? : Gianluca Vacchi lascia la Miss per tornare con la ex, Giorgia Gabriele La storia tra l'imprenditore e Ariadna Gutierrez è ormai al capolinea Colpo di scena in casa Gianluca Vacchi. Il milionario imprenditore, 50 anni all'anagrafe e una camionata di follower sui social, sarebbe pronto ad appendere l'anello al chiodo. Ne è sicuro il settimanale Spy.prosegui la letturaGianluca Vacchi ...

Gianluca Vacchi si sposa a Settembre : l’ultimo gossip : Gianluca Vacchi, matrimonio a Settembre con una nobildonna: clamoroso gossip Gianluca Vacchi sta sempre sul pezzo e l’ultimo gossip non fa altro che confermarcelo. Il noto e milionario imprenditore sa sempre come finire sulle riviste di gossip. Questa volta, però, le cose sembrano essere molto più serie. È l’ultimo numero del settimanale Spy a regalarci […] L'articolo Gianluca Vacchi si sposa a Settembre: l’ultimo gossip ...

Patrizia Bonetti fidanzata? La vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca Vacchi : Patrizia Bonetti è fidanzata? La vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 sta facendo già chiacchierare, tutto a causa dei suoi ex fidanzati famosi, Gianluca Vacchi in primis. La ragazza si è presentata come una "figlia di papà", ama spendere e fare la bella vita, perciò possiamo immaginare come abbia conosciuto Vacchi, dato che dovrebbero appartenere allo stesso ambiente. E vivono anche nella stessa zona, più o meno. Le foto di ...

PATRIZIA BONETTI/ Da Gianluca Vacchi a Claudio D'Alessio : tutti gli amori della gieffina (Grande Fratello 15) : PATRIZIA BONETTI è la figlia di papà del Grande Fratello 2018: ricca, viziata e snob, sta ricevendo pesanti critiche. A Mattino Cinque il processo contro di lei.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Patrizia Bonetti fidanzata? La vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca Vacchi : Patrizia Bonetti è fidanzata? La vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 sta facendo già chiacchierare, tutto a causa dei suoi ex fidanzati famosi, Gianluca Vacchi in primis. La ragazza si è presentata come una "figlia di papà", ama spendere e fare la bella vita, perciò possiamo immaginare come abbia conosciuto Vacchi, dato che dovrebbero appartenere allo stesso ambiente. E vivono anche nella stessa zona, più o meno. Le foto di ...

Stefano De Martino : di giorno papà con Santiago - di sera l'incontro con Giorgia Gabriele - ex di Gianluca Vacchi : MILANO ? E? appena tornato dall?Isola dei Famosi, programma che Leggo.it ha seguito con attenzione, e per Stefano De Martino riprende la vita di tutti i giorni. Alessia Marcuzzi,...

Isola dei famosi - Stefano De Martino beccato dai paparazzi al ristorante con l'ex di Gianluca Vacchi : Appena tornato dall'Isola dei famosi, Stefano De Martino è stato paparazzato dal settimanale Chi tra le braccia di Giorgia Gabriele , non una sconosciuta qualunque, ma l'ex della webstar Gianluca ...

Stefano De Martino avvistato insieme all’ex di Gianluca Vacchi : il gossip : Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? L’inviato de l’Isola avvistato di nuovo in compagnia con l’ex di Gianluca Vacchi Stefano De Martino tornato dall’Honduras ha dichiarato durante la finale dell’Isola dei Famosi di non avere occhi se non che per il figlio Santiago al momento. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, però, il ballerino è […] L'articolo Stefano De Martino avvistato insieme ...

Stefano De Martino : di giorno papà con Santiago - di sera l'incontro con Giorgia Gabiele - ex di Gianluca Vacchi : MILANO ? E? appena tornato dall?Isola dei Famosi, programma che Leggo.it ha seguito con attenzione, e per Stefano De Martino riprende la vita di tutti i giorni. Alessia Marcuzzi,...

Gianluca Vacchi fidanzato?/ Chi è Sharon Fonseca la modella venezuelana che gli ha rubato il cuore : Dopo Giorgia Gabriele e Ariadna Gutierrez, Gianluca Vacchi ha trovato un nuovo amore? Sharon Fonseca è pronta a rubare il cuore al re dei social. Ecco chi è(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:11:00 GMT)

Grande Fratello al via - la lista dei Nip : «Il Ken umano - la sosia di Belen e Gianluca Vacchi in ballottaggio» : ROMA ? Leggo.it torna a parlare del Grande Fratello. Il reality, che vedrà il ritorno alla conduzione di Barbara d?Urso sta preparando la lista di reclusi e sono molte le...

Gianluca Vacchi ritrova l'amore - eccolo con la nuova fidanzata : «E' la modella venezuelana Sharon Fonseca» : MILANO ? Leggo.it torna a parlare di Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi: "Sono un miliardario divertito. Non sono stupido, ho pochi haters ma tutti in Italia" L'ereditiero...

A casa di Gianluca Vacchi : uno chalet a Cortina fra piscine e lusso sfrenato : Gianluca Vacchi ha una vera e propria passione per le case di lusso . L'imprenditore bolognese ha diversi 'rifugi' sparsi in tutto il mondo oltre ad uno yacht. Dopo L'Eremita , la splendida villa nel bolognese, la magione di Ibiza e quella di Miami , il dj ama rilassarsi nel suo chalet di Cortina. Fra paesaggi mozzafiato, sport e ...