Giallo in spiaggia | trovato il cadavere di una donna

Il Giallo dei dischetti in spiaggia - filtri di un depuratore : Roma, , askanews, - Risolto il mistero dei dischetti in plastica che nelle ultime settimane hanno invaso le spiagge e le coste di Campania, Toscana e Lazio, in particolare l'Isola di Ischia e il ...

Risolto Giallo dischetti spiaggiati. Guardia Costiera : sono filtri di un depuratore : Dalle indagini risulta che siano finiti in acqua a causa del cedimento strutturale di una vasca dell'impianto. Nei giorni scorsi - facendo gridare al rischio ambientale - erano stati ritrovati in gran numero in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi preso l'Isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio

Risolto il Giallo dei dischetti di plastica spiaggiati : provengono da un depuratore guasto : C'è stato un cedimento strutturale di una vasca in un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele

Il Giallo dei dischetti di plastica in spiaggia : c'è una pista : E' giallo sulle migliaia di dischetti di plastica, del diametro di circa 5 cm, che hanno invaso il litorale del Tirreno per km, dalla Campania alla Feniglia, in Toscana, passando per il Lazio , tra le ...