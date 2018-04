Gf 2018 | prima lite all' interno della casa più spiata d' Italia

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Michal Kwiatkowski per dare un senso ad una primavera sottotono : Una Tirreno-Adriatico super sembrava far presagire ad un’altra primavera meravigliosa, invece per Michal Kwiaktowski questa prima parte di stagione sarà assolutamente da dimenticare al più presto. Dopo la Corsa dei due Mari, vinta davanti a Damiano Caruso, il polacco del Team Sky si è lanciato verso le Classiche: difendeva il titolo alla Milano-Sanremo e nella passata stagione aveva davvero convinto anche nelle Ardenne (secondo ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Michal Kwiatkowski per dare un senso ad una primavera sottotono : Una Tirreno-Adriatico super sembrava far presagire un’altra primavera meravigliosa, invece per Michal Kwiaktowski questa prima parte di stagione sarà assolutamente da dimenticare al più presto. Dopo la Corsa dei due Mari, vinta davanti a Damiano Caruso, il polacco del Team Sky si è lanciato verso le Classiche: difendeva il titolo alla Milano-Sanremo e nella passata stagione aveva davvero convinto anche nelle Ardenne (secondo ...

Al via il Festival BluEtrusco 2018 con un’anteprima d’eccezione : in mostra le tele del maestro Tullio Pericoli : Nell'incantevole cornice toscana di Murlo, un piccolo comune in provincia di Siena, prenderà ufficialmente il via l'edizione 2018 del Festival BluEtrusco con un'anteprima d'eccezione: saranno, infatti, le opere del maestro Tullio Pericoli a inaugurare la quarta edizione del Festival, lunedì 23 aprile presso le sale del Museo della cittadina etrusca.I più bei paesaggi italiani raccontati dalla tavolozza dell'artista ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Lošinj 2018 : prima tappa stagionale per la Downhill. L’Italia vuole essere protagonista : Questo fine settimana si svolgerà la prima tappa stagionale riservata alla Downhill della Coppa del Mondo di Mountain bike. I migliori atleti del Mondo si sfideranno in una location inedita: l’isola croata di Lošinj. Il circuito di gara sarà breve, ma molto impegnativo vista la presenza di diverse rocce e di un tratto finale urbano nella città medioevale. Una corsa che sarà molto spettacolare e che potrete seguire in diretta streaming sulla Web ...

Dagli orecchini a cerchio al ritorno della gonna jeans : tutti i must have per la primavera 2018 : Approvati dalle modelle di mezzo mondo che li sfoggiano già da qualche mese, Kaia, Gigi e Kayla li hanno indossati nella versione scura, tartarugata, specchiata e trasparente. Sul sito di Urban ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : le avversarie dell’Italia ai raggi X. Slovenia favorita - ma occhio a Kazakistan e Polonia : Scatteranno domenica a Budapest i Mondiali di Prima Divisione 2018. In Ungheria si giocherà il Gruppo A, quello che regala due posti per la Top Division 2019. Tra le sei partecipanti anche l’Italia, reduce proprio dalla retrocessione dello scorso anno. Gli azzurri dovranno vedersela con altre cinque squadre altrettanto agguerrite e da non sottovalutare. La formula del torneo, infatti, fa sì che l’Italia dovrà affrontare tutte le ...

The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del 19 aprile 2018 – La prima puntata dei Knockout. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Quinta puntata del ...

LIVE Volley - Finale Scudetto 2018 : Novara-Conegliano - gara1 in DIRETTA. 3-0 - la Igor domina la prima battaglia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, gara1 della Finale Scudetto di Volley femminile. Si preannuncia una sfida particolarmente equilibrata e intensa, le due squadre vanno a caccia di una vittoria fondamentale per indirizzare in proprio favore la serie al meglio delle cinque partite. Al PalaIgor andrà in scena l’eterna sfida tra le Campionesse d’Italia e le Pantere che si sono già affrontate per ben sei volte ...

Volley femminile - Europei U17 2018 : l’Italia vola in semifinale da prima del girone - travolta la Germania : L’Italia continua a volare agli Europei U17 di Volley femminile. Le azzurrine sconfiggono la Germania con un netto 3-0 (25-16; 25-11; 25-13), infilano la quinta vittoria consecutiva e chiudono il girone al primo posto. Le ragazze di coach Marco Mencarelli ora se la vedranno contro la seconda classificata della Pool A (la vincente di Bulgaria-Serbia se il match non terminerà al tie-break, altrimenti la Slovenia) mentre dall’altra ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il regolamento della manifestazione. Come si accede alla Top Division? : L’Italia sarà impegnata da domenica a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Il torneo ha cadenza annuale e mette in palio i posti per accedere alla Top Division, vale a dire il Mondiale vero e proprio, quello che assegna il titolo iridato, che quest’anno si giocherà in Danimarca dal 4 al 20 maggio. L’Italia si trova nel Gruppo A di Prima Divisione, vale a dire il gruppo immediatamente sotto a quello ...

Moda uomo primavera-estate 2018 : torna la giacca in suède anni Settanta : Fullscreen01/05 GQ Style - Giubbotto Santoni edited BY Marco Zanini, camicia Coach 1941, pantaloni PT Pataloni Torino, cintura Minoronzoni 195302/05 GQ Style - Giubbotto Dirk Bikkembergs, camicia Brooksfield, pantaloni Lardini, cintura Eleventy03/05 GQ Style - Giubbotto Pal Zileri, camicia Alea, pantaloni Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared204/05 GQ Style - Coach 1941, cintura Minoronzoni 1953, stivali Dsquared205/05 GQ ...