Germania | Berlino | maxievacuazione per bomba Seconda guerra

Germania - sventato attentato alla Maratona di Berlino : 6 arresti/ Ultime notizie "volevano vendicare Amri" : Berlino, sventato attentato alla mezza Maratona: Germania, Ultime notizie e 6 arresti. Fermati presunti jihadisti della rete di Anis Amri: "preparavano attacco per oggi"

Germania - arrestate 4 persone a Berlino. Die Welt : “Stavano per compiere un attentato per vendicare Anis Amri” : La polizia tedesca ha arrestato a Berlino quattro persone che stavano per compiere un attentato con dei coltelli durante la Mezza Maratona che si corre oggi, domenica 8 aprile, per le strade della capitale. A dare la notizia il quotidiano Die Welt, che spiega come i quattro siano legati agli ambienti di Anis Amri, l’autore della strage ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz del dicembre 2016. Secondo il giornale tedesco, erano pronti a ...

Berlino rivive la psicosi. E arriva il colpo al cuore della Germania cristiana : Münster, la cittadina tedesca sconvolta da un furgone killer lanciato sulla folla, è un simbolo della cristianità. Ed in Germania sono già state aperte dall'inizio dell'anno 400 inchieste sul ...

Germania. Paura a Berlino : artificieri disinnescano pacco bomba inviato a Camera artigianato : Era stato parzialmente aperto da una dipendente, che vedendo dei fili all'interno lo ha segnalato ai colleghi e poi alla polizia

Il Brasile si vendica e batte la Germania a Berlino : Una piccola rivincita per il Brasile che ha vinto 1-0 contro i campioni del mondo della Germania che la umiliò nella famosa semifinale del Mondiale 2014. All'Olympiastadium di Berlino i verdeoro di Tite, in una delle tante amichevoli premondiali, hanno messo in cantiere un ...

Pronostici amichevoli nazionali/ Quote e scommesse : sfida aperta a Berlino per Germania-Brasile (oggi)

Berlino - ministro Seehofer : ‘L’Islam non appartiene alla Germania. Paese forgiato dal cristianesimo’. Scontro con Merkel : A due giorni dal varo del suo quarto governo, Angela Merkel è protagonista di un botta e risposta tra il neo ministro dell’Interno Horst Seehofer. “L’Islam non appartiene alla Germania. La Germania è stata forgiata dal cristianesimo“, ha dichiarato Seehofer in un’intervista al tabloid Bild. “Dal cristianesimo ha tratto le sue domeniche libere e le sue festività religiose o i riti come Pasqua, Pentecoste o ...

Germania - senza governo Berlino cresce come prima e fa il record di occupati. Bundesbank : “Economia in fase di boom” : senza governo, senza nuovi regolamenti e leggi, la Germania continua a funzionare allo stesso modo. Anzi, anche meglio. Con mercoledì 21 febbraio sono passati 150 giorni dalle elezioni del 24 settembre scorso, mentre continuano le negoziazioni per la formazione della Grosse Koalition e di un nuovo esecutivo. Nel frattempo l’Ufficio statistico federale ha fatto sapere che il Paese nel 2017 ha registrato una crescita del 2,2%. E nell’ultimo ...

Berlino : Germania e Francia pronte a collaborare con la Russia sulla Siria - : In precedenza, il servizio stampa del Cremlino ha riferito di una conversazione telefonica tra i leader di Germania, Francia e Russia per la situazione in Siria. "Loro hanno lasciato capire, che il ...