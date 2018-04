Germania | arriva la festa di compleanno per Adolf Hitler

Berlino rivive la psicosi. E arriva il colpo al cuore della Germania cristiana : Münster, la cittadina tedesca sconvolta da un furgone killer lanciato sulla folla, è un simbolo della cristianità. Ed in Germania sono già state aperte dall'inizio dell'anno 400 inchieste sul ...

Germania - scarcerazione Puigdemont potrebbe arrivare in mattinata : L'ex presidente catalano Carles Puigdemont dovrebbe uscire dalla prigione tedesca questa mattina, dopo che giovedì il tribunale dello Schleswig Holstein gli ha concesso la libertà condizionata, avendo ...

Germania - dopo Schäuble alle Finanze arriva il socialdemocratico Scholz. Ma la disciplina di bilancio resta punto fermo : Il falco Wolfgang Schäuble ha lasciato i suoi uffici sulla Wilhelmstrasse di Berlino. Nella Detlev-Rohwedder-Haus, l’edificio voluto da Adolf Hitler per sviluppare e coordinare le azioni della Luftwaffe – l’aeronautica militare del Terzo Reich – oggi sede del ministero delle Finanze tedesco, arriverà il socialdemocratico Olaf Scholz. L’Ue e l’Italia guardano ora al 59enne ex sindaco di Amburgo per capire se ci sarà un cambio di rotta ...