Blastingnews

: Gentiloni a Bucarest, più forti le relazioni Italia-Romania - Blasting News - TutteLeNotizie : Gentiloni a Bucarest, più forti le relazioni Italia-Romania - Blasting News - infoitestero : Italia-Romania: visita Gentiloni a Bucarest rafforza rapporti e conferma impegno italiano in sede Ue - infoitestero : Italia-Romania: visita Gentiloni a Bucarest rafforza rapporti e conferma impegno italiano in sede Ue (5) -

(Di venerdì 20 aprile 2018) 3 Nel momento in cui il Paese attende ancora un nuovo Governo, visita del presidente del Consiglio, Paolo #, a, in #. Qui il premierno ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, insieme al primo ministro rumeno, Viorica Dăncilă.ha tenuto anche una conferenza congiunta con Klaus Werner Iohannis, presidente della Repubblica della. Viorica Dăncilă si è soffermata sull'atmosfera cordiale e costruttiva, evidenziando l'importanza del partenariato strategico. Il primo ministro dellaha parlato anche di Europa unita e dibilaterali, ringraziandoper il sostegno alladurante il suo mandato e gli ha augurato successo per la prossima attivita'., ricambiando i ringraziamenti del primo ministro Viorica Dăncilă, ha sottolineato che il piacevole incontro VIDEO è stato anche un ...