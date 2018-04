Genova - al Gaslini la prima cura sperimentale per la "Sindrome dell'uomo di pietra" : La fibrodisplasia ossificante progressiva genera l'ossificazione di muscoli, tendini e legamenti. Le prime quattro pazienti arruolate per la somministrazione avanzata del farmaco sono tutte italiane

