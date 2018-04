Gemma Galgani emozionata parla di Giorgio Manetti al Maurizio Costanzo

“Dove va Gemma?!”. UeD : La furia di Tina. Maria De Filippi ha le idee molto chiare : “La Galgani se ne va” - ma per la Cipollari non è affatto una buona notizia. Quello che la aspetta è da ‘brivido’ : Il pubblico segue Uomini e Donne da circa vent’anni. Maria de Filippi può realmente essere fiera di aver dato vita a un programma molto fortunato. Ma Queen Mary non si è certo seduta sugli allori e nel corso del tempo ha sempre portato delle novità che hanno dato nuova linfa vitale al dating show. A partire dallo scegliere Tina Cipollari come opinionista, individuandone fin da subito tutte le potenzialità. Poi ha introdotto il trono ...

Maurizio Costanzo Show - Gemma Galgani : ritorno di fiamma con l'ex - scatta il bacio : Uomini e Donne lascia lo studio di Maria De Filippi e sembra voler approdare in quello del marito conduttore del Maurizio Costanzo Show che nella puntata in onda questa sera ospita Gemma Galgani e ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti : il romantico lento spiazza tutti : La canzone Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh ha accompagnato i due in questo momento molto romantico. Sembra dunque che il nuovo spasimante di Gemma Galgani, che è comparso nell'ultima puntata ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - l'addio è vicino? L'arrivo di Marco cambia tutto! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani è ancora innamorata di Giorgio Manetti o Marco potrebbe conquistarla? l'addio della dama al programma potrebbe essere vicino(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Tina Cipollari scatenata mostra il seno e spoglia Gemma Galgani : Al Trono Over di "UominieDonne" , un'esuberante Tina Cipollari sente aria di primavera e ne combina di tutti i colori. Prima spoglia Gemma Galgani per dimostrare che ha il reggiseno imbottito, poi ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti fanno pace al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ballano insieme È stata registrata oggi una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk Show condotto dal marito di Maria De Filippi che andrà in onda domani sera, giovedì 19 aprile in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti di questa settimana ci saranno Gemma Galgani e Giorgio Manetti, protagonisti indiscussi del talk sentimentale pomeridiano Uomini e Donne versione Over. Dopo ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti ballano assieme al Maurizio Costanzo show (video) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti ballano, per la prima volta, assieme dopo le incomprensioni delle ultime puntate del trono over di 'Uomini e Donne', sulle note di "Noi due nel mondo e nell'anima " cantata live da Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. E' tornata l'armonia sentimentale di un tempo? O la semplice volontà di sotterrare temporaneamente l'ascia di guerrra almeno per una sera?prosegui la letturaGemma Galgani e Giorgio Manetti ballano ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne : la dama ripensa al 'gabbiano' - poi arriva Marco... : Gemma Galgani e Giorgio Manetti a Uomini e donne: la dama pensa ancora al cavaliere toscano? Per la torinese arriva in studio un nuovo corteggiatore toscano...(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne/ Occhi a cuoricino per Gemma Galgani - perché? (Trono Over) : Uomini e Donne trono over, anticipazioni e news: Sossio Aruta sta facendo discutere per le sue dichiarazioni su Ida e Riccardo ma anche per gli scatti sexy e le sue risposte volgari.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ci riprova con Giorgio : la stoccata di Anna Tedesco dopo l'addio (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani non ha dimenticato Giorgio Manetti e lo dimostra in puntata. Anna Tedesco le lancia una frecciatina(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 07:05:00 GMT)

