Ge scatta nel pre-mercato | +3% dopo i conti oltre le atttese

Genova - scatta la rivoluzione nelle Poste. Pacchi e raccomandate al pomeriggio : Meno portalettere e aree di recapito più ampie: è partita la nuova riorganizzazione delle Poste. I sindacati: si rischia il caos. Gli utenti: troppi ritardi

“Ci hai delusi!”. Il grido del web contro Barbara D’Urso. Carmelita finisce nel mirino e sui social scatta la protesta : demolita per ‘quella’ scelta : Regina del pomeriggio di Canale 5 con ”Pomeriggio Cinque” e della domenica con ”Domenica Live”. Barbara D’Urso è l’asso nella manica di Mediaset, quello che tocca diventa oro in termini di ascolti e l’azienda. La carriera della conduttrice inizia ben presto. A 18 anni decide di lasciare Napoli alla volta di Milano, allo scopo di entrare nel mondo dello spettacolo. Debutta sul piccolo schermo alla ...

Choc in obitorio : salma si muove - scatta l’allarme. Gli addetti - impauritissimi - corrono subito nella stanza. Quando arrivano lì - scoprono cosa è successo (una storia da brividi) : Ok, entriamo nel più terribile dei film horror che avete mai visto. Pensate di ritrovarvi in un obitorio, da soli, circondati da cadaveri. Sapete che l’allarme è a sensori di movimento e non c’è nessun altro oltre voi. Poi l’allarme scatta… E allora pensate a una sola cosa: un cadavere si è mosso. Ed è più o meno quello che è accaduto davvero in questa storia tutta italiana. Avevano adagiato la salma di un defunto ...

Coppia trova topo morto nell'insalata in busta - scatta la terapia antibiotica Video : Una disgustosa scoperta, di quelle che il raccapriccio non passa mai più. A farla è stata una Coppia che ha comprato un'#Insalata in busta pronta da mettere in tavola. Era stata acquistata in un supermercato [Video] del ponente genovese. Una parte dell'insalata l'avevano gia' consumata quando i due 'sventurati' si sono accorti della presenza di un ospite oltre che sgradito, igienicamente molto preoccupante: un roditore morto. Il topo inviato in ...

Musica con casse portatili e alcool nel centro storico - scatta la denuncia : Sta per cominciare un altro week end a tutto decibel, che non farà dormire i residenti del centro storico, pronti a depositare l'ennesima denuncia. E' scritto nero su bianco in un documento consegnato ...

Scarafaggi nella dispensa di un bar in centro : scatta la chiusura : Scarafaggi - vivi e morti, viene specificato - nella dispensa di un bar nel centro di Parma. Sul retro del locale, dove si preparavano i panini, le condizioni igieniche erano 'pessime'. Così la ...

Siria : scatta l'allerta sulle rotte aeree nel Mediterraneo orientale : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea , Easa, ha diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. Secondo quanto riportano i media internazionali, l'allarme è stato emesso "a causa ...

Lecce : i genitori si scattano un selfie - intanto il figlio nel passeggino finisce in mare : Il piccolo è stato tratto in salvo da un passante e fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza.Continua a leggere

“Io vi dichiaro… in arresto!”. Sorpresa choc al matrimonio : con gli invitati già pronti a festeggiare - scattano le manette nel bel mezzo della cerimonia. Una scena talmente assurda da sembrare quella di un film : Ah, il matrimonio. Quel giorno in cui tutto dovrebbe essere perfetto e invece spesso perfetto non è, con rancori magari sopiti troppo a lungo che saltano fuori all’improvviso, scenate di gelosia, liti e qualche scheletro nell’armadio che non vuole saperne di restarsene dentro. Quello che però probabilmente nessuno si aspetterebbe mai è veder arrivare gli agenti in divisa per arrestare, sotto gli occhi scioccati dei presenti, ...

scatta il Rally di Corsica - Meeke brilla nello shakedown : Kris Meeke il più veloce nello shakedown che ha aperto il 61° Rally di Corsica, quarta prova del mondiale Wrc. Sui 5.40 km di Sorbo Ocagnano, il britannico al volante della Citroen C3 ha chiuso ...

La Russia lancia missili nel Baltico durante test navali - scatta allerta Nato : La Russia lancia missili nel Baltico durante test navali, scatta allerta Nato La Lettonia ha chiuso lo spazio aereo e ha chiesto agli alleati di monitorare la situazione. I test della marina militare erano stati annunciati da Mosca prima di Pasqua.Continua a leggere La Lettonia ha chiuso lo spazio aereo e ha chiesto agli alleati […]

