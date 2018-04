Gaza | sale a 4 il bilancio dei morti | 445 i feriti

Sale a 18 il numero dei palestinesi uccisi a Gaza : Sale ancora il numero delle vittime a Gaza , dove da venerdì diciotto cittadini arabi sono morti per mano dell'esercito israeliano, dopo che in migliaia sono tornati in strada a protestare nel Giorno ...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye