Gaza | 4 morti e più di 600 feriti al confine con Israele nel quarto venerdì consecutivo

Gaza : sale a 4 il bilancio dei morti - 445 i feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Striscia di Gaza - nuovi scontri con Israele/ Ultime notizie : altri 2 manifestati morti e oltre 40 feriti : Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele: quarto venerdì consecutivo di sangue. Due manifestanti palestinesi uccisi e oltre 40 rimasti feriti. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Gaza - morti 4 palestinesi. Israele : uccisi dal loro stesso esplosivo : Le agenzie di stampa palestinesi avevano puntato il dito su Israele per un presunto attacco di artiglieria

Dopo le morti di Gaza Israele fa i conti con se stesso : Ventisette morti, oltre 2500 feriti in campo palestinese, nessuno in quello israeliano. Non è questione di capacità militari. E' qualcosa di altro, di fronte al quale parlare di "scontri" è violentare la realtà, piegandola alla propaganda di parte. Su questo Israele s'interroga, sulla sua "metamorfosi" che va ben al di là di un eccesso di difesa. Voci critiche si levano dentro e fuori il Paese e coinvolgono ...

Gaza : fonti mediche confermano - nove i morti - 1354 i feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Almeno otto morti nelle proteste a Gaza : Nel secondo venerdì della “Marcia del Ritorno” l'esercito israeliano ha di nuovo sparato sui manifestanti, uccidendo anche un giornalista The post Almeno otto morti nelle proteste a Gaza appeared first on Il Post.

Scontri Striscia di Gaza : nove i morti : 8.50 Sono nove i palestinesi uccisi ieri nei violenti Scontri con l'esercito israeliano al confine tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo confermano fonti mediche, che parlano anche di 1.354 feriti, di cui 33 gravi. Tra i due ultimi morti per le ferite subite, per l'agenzia Wafa, c'è anche il giornalista palestinese Yasser Murtaja, colpito nel sud della Striscia. In ospedale è morto anche uno dei palestinesi che era rimasto ferito negli Scontri di ...

Ancora spari a Gaza : 9 morti - mille feriti : Ancora spari a Gaza: 9 morti, mille feriti Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato “le uccisioni e la repressione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica”. Continua a leggere

Ancora spari a Gaza : 9 morti - mille feriti : Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato "le uccisioni e la repressione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica".

Gaza - l'esercito spara sui palestinesi : 5 morti e 780 feriti - Israele : 'Sventati attacchi e infiltrazioni' : Non si fermano quindi gli scontri al confine tra Gaza e Israele una settimana dopo in cui sono morti 19 palestinesi. Era dal 2014 che le violenze non raggiungevano un'intensità così alta. Una delle ...

Gaza - si aggrava il bilancio degli scontri : 4 morti e 780 feriti : Ancora violenza lungo la Striscia di Gaza: il bilancio degli scontri è di 4 morti e di 780 feriti. Lo rende noto il ministero della Sanità palestinese, secondo cui 400 manifestanti sono stati curati sul terreno mentre gli altri sono stati ricoverati. Fra i feriti ci sono sette donne e 31 minorenni, secondo il portavoce Ashraf al-Qudra. L'esercito israeliano fa sapere che tutti i tentativi di passare il confine sono stati sventati.

Gaza - esercito spara su palestinesi : 4 morti e 780 feriti - Israele : 'Sventati attacchi e infiltrazioni' : Rimane alta la tensione a Gaza, dove i soldati israeliani hanno sparato contro alcuni dimostranti palestinesi , uccidendo quattro persone durante le proteste vicino a Khan Younis , lungo il confine ...

Gaza - esercito israeliano spara di nuovo sui palestinesi : tre morti - 250 feriti : Gaza, esercito israeliano spara di nuovo sui palestinesi: tre morti, 250 feriti Gaza, esercito israeliano spara di nuovo sui palestinesi: tre morti, 250 feriti Continua a leggere

Striscia di Gaza - scontri con Israele al confine/ Tel Aviv - “sventati attentati” : morti altri 2 palestinesi : Striscia di Gaza, nuovi scontri: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di Israele nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti, gli avvisi da Tel Aviv(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:48:00 GMT)