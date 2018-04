Gay | Appendino | “A Torino forzeremo la mano per riconoscere i figli” La svolta dopo il

La sfida della Appendino : "Torino registrerà i figli di coppie Gay" : È una decisione che va di fatto contro la legislazione attuale quella annunciata dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, che in un post su facebook ha spiegato che da oggi la municipalità del capoluogo accoglierà la registrazione dei figli di coppie gay nati all'estero o in Italia.Una novità che scaturisce da una serie di questioni sollevate nell'ultimo periodo, inclusa quella della consigliera Pd Chiara Foglietta, che all'anagrafe per ...