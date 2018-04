Gattuso | ' Europa fondamentale per Milan'

Gattuso : Milan con poca benzina nelle gambe - Europa League da conquistare - Calcio : 'Siete voi giornalisti che parlate di Champions - ha proseguito il tecnico rossonero su Premium Sport - stiamo inseguendo da parecchio tempo ed è normale perdere un po' di brillantezza. L'obiettivo è ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli in DIRETTA : scoglio San Siro per il sogno scudetto degli azzurri - Gattuso vuole l’Europa : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

Milan : Silva - Cutrone o Kalinic. Gattuso - chi ti porta in Europa? : E anche le scelte su quale attaccante schierare dall'inizio si sono rivelate una scienza inesatta. Per dire: il Milan ha trovato il successo solo in una delle sei partite di campionato in cui André ...

Gattuso : 'Var in Europa? Sono d'accordo' : Roma, 17 mar. , askanews, Un ponte tra l'Europa League e il campionato. Questa, per Gennaro Gattuso è stata la conferenza stampa che precede il match con il Chievo in programma domani. Il rigore ...

Milan fuori dall'Europa League - Gattuso : 'Orgoglioso dei ragazzi' : Roma, 16 mar. , askanews, Termina all'Emirates Stadium di Londra l'avventura europea del Milan di Gennaro Gattuso battuto 3-1 dall'Arsenal nel match di ritorno degli ottavi. I rossoneri hanno pagato a ...

Arsenal-Milan 3-1 - rossoneri a casa ma a testa alta in Europa League : l’arbitro ed alcune disattenzioni condannano Gattuso [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

LIVE Pagelle Arsenal-Milan - Europa League in DIRETTA : i rossoneri di Gattuso a caccia dell’impresa per volare ai quarti : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Arsenal-Milan, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. rossoneri chiamati all’impresa in quel di Londra, visto che devono rimontare la sconfitta per 2-0 dell’andata a San Siro. Il Milan è dalla vittoria in campionato contro il Genoa all’ultimo secondo. Un successo che può dare fiducia in vista di questa sera e soprattutto ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Arsenal Milan : i dubbi di Gattuso. Quote e ultime novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Arsenal Milan: Quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo all'Emirates. Gattuso di fronte al dubbio di modulo: sarà 4-3-3 o attacco a due punte?.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:44:00 GMT)

Europa League 2018 : Milan - serve la rimonta contro l’Arsenal. Carattere e grinta le parole d’ordine di Gattuso : Momento cruciale della stagione del Milan, impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Arsenal. I rossoneri devono rimontare lo 0-2 casalingo dell’andata. Un passivo importante, inaspettato, perché se è vero che i Gunners sono una squadra dall’indubbio valore, è altrettanto vero che la banda di Arsene Wenger non se la passava benissimo prima di giovedì scorso. Al contrario del Milan di Gattuso, che ...

Europa League - l’Arsenal “punisce” il Milan. Gattuso : “abbiamo faticato e sbagliato tanto” : Europa League– Sconfitta netta del Milan in Europa League contro un Arsenal sembrato superiore ed in salute. Mister Gattuso, a fine partita, non nasconde un pizzico di delusione: “abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa”. Anche il fattore esperienza ha giocato un ruolo importante: “Chi gioca a ...

Europa League. L'Arsenal sceglie il Milan per risorgere. Mkhitaryan e Ramsey castigano Gattuso : Gunners letali nel primo tempo, dove c'è anche una traversa dell'armeno. Rossoneri poco presenti in fase offensiva. Fra sette giorni all'Emirates sarà difficilissimo

LIVE Milan-Arsenal - Europa League 2018 in DIRETTA : 0-0 - Gattuso con la formazione tipo - Welbeck unica punta per i Gunners : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Milan-Arsenal, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore ...

Europa League - Milan-Arsenal e Lazio-Dinamo Kiev : probabili formazioni e ultimissime. Gattuso si affida ai titolari : Europa League, Milan-Arsenal e Lazio-Dinamo Kiev: probabili formazioni e ultimissime. Gattuso si affida ai titolari Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Arsenal- Tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan si prepara ad ospitare l’Arsenal per una sfida che profuma di Champions League. Gattuso si affiderà al ...

Missione Europa - Gattuso pesca il Jack vincente : ... con un gol di Bonaventura i rossoneri agganciano in classifica i liguri , Video e Gol, Milan-Sampdoria 1-0: Bonaventura lancia i rossoneri verso l'Europa Dove vedere Milan-Sampdoria streaming live ...