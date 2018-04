notizie.tiscali

: RT @sherlock5stelle: G.Grillo, a Fi-Fdi chiesto non ostilità: Con Lega numeri autosufficienti per far partire esecutivo - 16blu : RT @sherlock5stelle: G.Grillo, a Fi-Fdi chiesto non ostilità: Con Lega numeri autosufficienti per far partire esecutivo - mauneobux : #News Ultim'ora G.Grillo, a Fi-Fdi chiesto non ostilità - pcexpander : G.Grillo, a Fi-Fdi chiesto non ostilità #pcexpander #notizie #news -

(Di venerdì 20 aprile 2018) ANSA, - ROMA, 20 APR - "In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti. Non si può ...