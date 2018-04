Fratelli di Crozza | Puntata 20 aprile 2018 | Anticipazioni

blogo

(Di venerdì 20 aprile 2018) Questa sera alle 21.25 andrà in onda su Nove la nonadella seconda edizione didi, che vi invitiamo a seguire con il liveblogging di TvBlog.Il comico genovese non mancherà certamente di dire la sua sull'attuale situazione politica italiana, ma a tenere banco da giorni è il caso Benatia: nella scorsaaveva attaccato il difensore marocchino della Juventus, che al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid aveva parlato di stupro per il rigore concesso agli spagnoli dopo il rigore assegnato dall'arbitro Oliver al '93 a causa del suo presunto fallo su Lucas Vazquez (grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo i galacticos sono passati in semifinale).prosegui la letturadi20pubblicato su TVBlog.it 2011:59.