Fortunato Celino da Gomorra a Romolo + Giuly | annunciato l’inizio delle riprese | cast

(Di venerdì 20 aprile 2018)cambia serie tv: da, l'attore sarà in, le cuisono iniziate lunedì 23 aprile a Roma. Si tratta della nuova serie comedy di Fox prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions. Lo show è stato creato da Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e Michele Bertini Malgarini – al quale è affidato anche la regia - e avrà presto una messa in onda italiana:sarà infatti trasmesso il prossimo autunno su FOX (canale 112 di Sky).Come si legge sul comunicato stampa, la serie è composta da 8 episodi da 30' minuti e racconta la travagliata storia d’amore tra. I due sono giovani eredi dei Montacchi e dei Copulati, che rappresentano due più potenti famiglie della Capitale. Come accade nella versione shakespeariana di Romeo e Giulietta, l'amore tra i ragazzi fa ...