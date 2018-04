Formaggio flambé | la figuraccia del ristorante è definitiva E un cliente rischia di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 aprile 2018) Un gruppo di amici si trova a cena alCava Mezze di Baltimora, negli Stati Uniti, e attende quattro piatti diSaganaki. I camerieri per servire in modo coreografico i piatti, avvicinano le pietanze per formare un’unica fiamma. Le spire sono talmente alte da arrivare al soffitto proprio in prossimità dei sensori antincendio. È questione di secondi: le bocchette antincendio riversanno una pioggia d’acqua che spegne sì i Saganaki, ma accende in compenso un’esplosione di risate. L'articolo, ladel. E undi morire… dalle risate proviene da Il Fatto Quotidiano.