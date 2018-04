meteoweb.eu

: RT @naturaeambiente: Foreste, WWF: prima di essere legno sono vita: Il WWF ricorda che prima di essere legno le foreste sono vita… https://… - gapetv : RT @naturaeambiente: Foreste, WWF: prima di essere legno sono vita: Il WWF ricorda che prima di essere legno le foreste sono vita… https://… - CarlJung82 : RT @naturaeambiente: Foreste, WWF: prima di essere legno sono vita: Il WWF ricorda che prima di essere legno le foreste sono vita… https://… - CrisciGloria : RT @naturaeambiente: Foreste, WWF: prima di essere legno sono vita: Il WWF ricorda che prima di essere legno le foreste sono vita… https://… -

(Di venerdì 20 aprile 2018) Il WWF ricorda che prima dilevita e cheindispensabili per servizi ecosistemici legati al supporto e la regolazione dei cicli idrici, per generare ossigeno e catturare l’anidride carbonica. Cheessenziali per l’assetto idrogeologico di una Paese fragile come l’Italia oltre che habitat pieni di biodiversità e quindi di vita. Il resto deve venire dopo. Il WWF per anni si è battuto per dare un vero significato al termine “made in Italy” chiedendo che questo comprendesse solo l’attestazione di una produzione (intesa però in ogni sua fase e non solo nell’assemblaggio finale), ma anche la certificazione delle materie utilizzate. Benissimo dunque se si vogliono promuovere mobili italiani realizzati conitaliano, purché però l’approvvigionamento della materia prima (cioè il) abbia un sistema di certificazione che attesti ...