Fondazione ANT Italia Onlus inaugura la nuova sede Milano

Fondazione - la fantascienza di Isaac Asimov diventa una serie TV per Apple : ... in un lontano futuro in cui l'umanità ha conquistato la galassia e vive sotto il governo di un imperatore, vengono incaricati di sfruttare le previsioni della Psicostoria, una nuova scienza ...

Storia del GLIS - dalle origini nel 1991 alla sua riFondazione come commissione dell’ANTEL : di Alessandro Martelli * – Il GLIS fu fondato nel 1991 a Bologna, da me ed altri esperti, a conclusione del Workshop «Prospettive e problematiche per l’applicazione dell’isolamento sismico in campo civile e industriale in Italia», organizzato dall’ENEA in tale città in maggio 1990. L’obiettivo era promuovere l’utilizzazione delle moderne tecnologie antisismiche per la protezione delle costruzioni dal terremoto1-3. GLIS era l’acronimo di ...

La Bibbia di Paolo Cevoli a Biella - anteprima con il protagonista in Fondazione CRB : Si svolgerà martedì 10 aprile alle 21 al Teatro Sociale lo spettacolo del comico Paolo Cevoli dedicato alla Bibbia. 'La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli': questo il titolo dello spettacolo ...

Cattolica Assicurazioni - Verona - per una più grande Fondazione Arena. Un forte partner - accanto a Camera di Commercio e ad Accademia ... : Immagine: Vvox In poche parole: Cattolica Assicurazione entra come socia nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, la quale " ottima notizia " per la prima volta, nella sua storia, è ...

Ricerca : “è investire sul futuro” - consegnati Grant 2018 della Fondazione Veronesi : Per Laura Boldrini, che ha scelto come ultima uscita pubblica da presidente della Camera la cerimonia milanese di consegna dei Grant 2018 della Fondazione Umberto Veronesi, “investire in Ricerca è il modo di uscire dalla crisi“. E “la competizione internazionale non è su chi tiene più basso il costo del lavoro ma su chi investe di più e meglio nella Ricerca scientifica e nell’innovazione“. Per il presidente della ...

Pino Galati - indagato l’ex deputato di Forza Italia : “Distraeva fondi comunitari di una Fondazione per vantaggi politici” : La Procura di Catanzaro aveva chiesto l’arresto per l’ex parlamentare di Forza Italia, Pino Gatali, eletto nel 2013 con il Pdl e ricandidato, ma non eletto, pochi giorni fa nel collegio di Avellino con la lista Noi con l’Italia. Il gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare e ha emesso un decreto di sequestro preventivo nell’ambito dell’inchiesta sulle distrazioni dei fondi comunitari destinati alla ...

Morte Astori. Castelli : la nostra Fondazione va avanti per sport sicuro : Roma – Castelli: chi ha vissuto situazione analoga Astori sa cosa voglia dire Roma – Sulla Morte di Davide Astori si è voluto esprimere Vincenzo... L'articolo Morte Astori. Castelli: la nostra fondazione va avanti per sport sicuro su Roma Daily News.

Morte Davide Astori - la ‘Fondazione per il tuo cuore’ : “Gli screening sono importanti” : “Una triste domenica per il calcio e per tutto lo sport italiano la perdita improvvisa di Davide Astori. Rimaniamo sempre sgomenti davanti a queste tragedie non annunciate che pero’ devono servire anche a far riflettere sull’importanza dei controlli cardiaci preventivi, soprattutto per chi fa sport a qualunque livello”. Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani ...

Guzzetti (Fondazione Cariplo) : sarà un anno con tante attività e impegni : Milano, 22 feb. ((AdnKronos) - Presentate al Centro Congressi Cariplo, le attività della Fondazione inerenti al 2018. Più di 1000 progetti con un budget di oltre 184 milioni di euro messi a disposizione nei campi della cultura, ambiente e ricerca scientifica oltre alle tematiche sociali tanto care a